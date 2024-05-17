Безпілотники атакували єдиний російський НПЗ на Чорному морі (оновлено)

Вранці 17 травня два безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе, який входить до десяти найбільших у Росії і є єдиним таким заводом на чорноморському узбережжі РФ.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані штабу Краснодарського краю.



"Унаслідок падіння апарату сталося займання на території НПЗ, спеціальні служби розпочали гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.



Як уточнює Telegram-канал Shot, загалом було два вибухи: перший пролунав о 5:20. Другий – через деякий час. Одразу після цього місцеві жителі помітили дим у районі нафтозаводу.

Туапсинський НПЗ був побудований у 1929 році та є найстарішим з діючих в Росії. Минулого року він переробив 8,85 млн тонн нафти, виробив 1,6 млн тонн нафти, 1,15 млн тонн вакуумного газойлю та 2,95 мільйона тонн топкового мазуту.

Пізніше стало відомо, що за атакою стояли Служба безпеки та Головне управління розвідки Міноборони України. Як пише Укрінформ із посиланням на джерела, під атаку потрапив не лише НПЗ в Туапсе, а декілька важливих російськмх військово-логістичних об’єктів у Криму та на російському узбережжі Чорного моря.

Зокрема, влучання були й по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електропостачання. У морському порту Новоросійська також було чутно вибухи в районі нафтового термінала та на залізничній станції.

Як повідомлялося, у ніч на 25 січня цей НПЗ вже був атакований безпілотними літальними апаратами Служби безпеки України. Тоді після двох потужних вибухів розпочалася масштабна пожежа. Ушкодження отримала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони.

Після того нафтопереробний завод зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів