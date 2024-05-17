БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 802 9

Безпілотники атакували єдиний російський НПЗ на Чорному морі (оновлено)

туапсе

Вранці 17 травня два безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе, який входить до десяти найбільших у Росії і є єдиним таким заводом на чорноморському узбережжі РФ.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані штабу Краснодарського краю.

"Унаслідок падіння апарату сталося займання на території НПЗ, спеціальні служби розпочали гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Як уточнює Telegram-канал Shot, загалом було два вибухи: перший пролунав о 5:20. Другий – через деякий час. Одразу після цього місцеві жителі помітили дим у районі нафтозаводу.

Атака на НПЗ в Туапсе 17 травня

Туапсинський НПЗ був побудований у 1929 році та є найстарішим з діючих в Росії. Минулого року він переробив 8,85 млн тонн нафти, виробив 1,6 млн тонн нафти, 1,15 млн тонн вакуумного газойлю та 2,95 мільйона тонн топкового мазуту. 

Пізніше стало відомо, що за атакою стояли Служба безпеки та Головне управління розвідки Міноборони України. Як пише Укрінформ із посиланням на джерела, під атаку потрапив не лише НПЗ в Туапсе, а декілька важливих російськмх військово-логістичних об’єктів у Криму та на російському узбережжі Чорного моря.

Зокрема, влучання були й по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електропостачання. У морському порту Новоросійська також було чутно вибухи в районі нафтового термінала та на залізничній станції.

Як повідомлялося, у ніч на 25 січня цей НПЗ вже був атакований безпілотними літальними апаратами Служби безпеки України. Тоді після двох потужних вибухів розпочалася масштабна пожежа. Ушкодження отримала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони.

Після того нафтопереробний завод зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів

Автор: 

безпілотник (534) НПЗ (379) росія (14175) дрони (360)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нравіцца, нє нравіцца - НПЗшки паляцца.
показати весь коментар
17.05.2024 09:44 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 12:14 Відповісти
А вони до цього яким боком?
показати весь коментар
17.05.2024 14:54 Відповісти
Вони завжди на боці України і є ії героями
показати весь коментар
17.05.2024 15:58 Відповісти
- 4 мая 2015 года возник очередной скандал. "Индийские каникулы" бывшего советника А могли обойтись бюджету, минимум, в 6 млн гривен, предупреждают эксперты. Исполняющий обязанности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям З Ш пятый день находится в Индии и Непале, куда, по его собственному признанию, приехал эвакуировать оказавшихся в зоне страшного землетрясения украинцев. И возвращаться на Родину вместе с нашими согражданами чиновник пока не торопится. Также стало известно, что Ш повез подругу за государственные деньги в Непал. «С любимой и Катманду не страшен! Спасибо, B K за то, что показал в своем ролике и любимую женщину Ш - очень красивую К Х, сопровождающую бойфренда в экстремальном полете. Налогоплательщик может быть спокоен за моральное здоровье начальника ГСЧС. Понимаю, что в такой опасной экспедиции без боевой и надежной подруги, да еще и специалиста по йоге, - никак, труба просто!». Це про якого з них?
показати весь коментар
17.05.2024 17:06 Відповісти
Який казйол, Зе клоуни з ним поряд як діти маленьки 🤣
показати весь коментар
18.05.2024 00:08 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2024 00:10 Відповісти
"Минулого року він переробив 8,85 млн тонн нафти, виробив 1,6 млн тонн нафти"
Джерело: https://biz.censor.net/n3489898

З нафти виробив нафту?! Журналюги взагалi читають, що вони пишуть?
показати весь коментар
17.05.2024 14:04 Відповісти
триндець туапсинському НПЗ, а заодно і імпорту у Туреччину, Китай, Малайзію і Сінгапур на найближче майбутнє. Сподіваюсь найбільша на росії ЕЛОУ-АВТ-12 згоріла остаточно, і відновленню не підлягає.
показати весь коментар
17.05.2024 15:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 