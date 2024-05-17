Видатки держбюджету на виплати військовим у квітні зменшились на 3 мільярди

Упродовж січня-квітня 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні витратили 253,1 млрд грн, що на 15 млрд грн менше, ніж у березні.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2024 року.

Зазначається, що найбільше коштів було спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 388,5 млрд грн (у квітні – 102,7 млрд грн), або 41,1% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямували 297,4 млрд грн (у квітні – 78,5 млрд грн, у березні – 81,5 млрд грн).

Ще 140,3 млрд грн витратили на оплату використання товарів і послуг (у квітні – 39,6 млрд грн), або 14,8 % від загального обсягу видатків, із них:

63,4 млрд грн – для підтримки ЗСУ на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, шоломів, бронежилетів, палива та харчів;

47,1 млрд грн – Національна служба здоров’я перерахувала на програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Крім того, 187,3 млрд грн спрямували на виплати пенсій, допомоги та стипендій (у квітні – 49,1 млрд грн), або 19,8 % від загального обсягу видатків.

Водночас 64,5 млрд грн з бюджету пішли на обслуговування державного боргу (у квітні – 20,5 млрд грн), а 50,8 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у квітні – 14,6 млрд грн).

Як повідомлялося, на грошове утримання військовослужбовців у 2023 році було спрямовано 943,8 млрд грн.