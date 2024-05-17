Українські банки наростили прибутки майже на 20%. Хто заробив найбільше

За перший квартал 2024 року українські банки отримали 40,5 млрд грн прибутку. Попри збільшення оподаткування з 18% до 25%, їм вдалось заробити на 19% більше, ніж за аналогічний період минулоріч.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загалом в Україні працюють 63 банки, з яких шість державних, 14 з іноземним капіталом та 43 – з приватним. Тільки вісім із загальної кількості отримали збитки – 111 млн грн.

Десятка українських банків заробила 34,22 млрд грн за перший квартал, що становить 84% від сукупного прибутку усіх банків в країні.

За цей період банки сплатили 10,34 млрд грн податку на прибуток – у півтора раза більше, ніж торік. Зокрема, "Приватбанк" сплатив майже половину від цієї суми – 4,84 млрд грн.

Державні банки

"Приватбанк" очолив рейтинг, заробивши 13,86 млрд грн за перший квартал 2024 року. Це третина від прибутку всіх банків, але на 14% менше, ніж за відповідний період минулоріч – 16,04 млрд грн.

Загалом на шість держбанків припадає 60% від сукупного прибутку усіх установ – 24,28 млрд грн. Наразі лише "Перший інвестиційний банк", який нещодавно перейшов під контроль держави, отримав збитки у 7,6 млн грн.

Іноземні банки

Лідером серед банків з іноземним капіталом залишається "Райффайзен банк", який цьогоріч заробив 2,53 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

В іншого банку цієї групи – Креді Агріколь банк – прибутки за цей період зросли у 20 разів до відповідного часу торік. Цьогоріч банк заробив 2,02 млрд грн проти 102,9 млн грн за перший квартал минулого року. Це найбільший приріст серед усіх українських банків.

Загалом іноземні банки заробили 10,2 млрд грн – це чверть від загального прибутку. Лише "Правекс банк" отримав збитки у 76,7 млн грн.

Банки з приватним капіталом

Лідером групи банків з приватним капіталом залишається ПУМБ, який отримав 2,13 млрд грн прибутку за квартал. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Разом з "Універсал банком" (Монобанк) вони отримали половину загального прибутку банків цієї групи.

Водночас МТБ банк показав найбільший приріст прибутку серед приватних банків: аж у 13 разів до першого кварталу 2023.