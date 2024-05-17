Махінації з податками на 2 мільярди: У ДБР пояснили причину затримання вугільного бізнесмена Кропачова (оновлено)

Державне бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Про це пише ЕП із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Затримання Кропачова також підтверджують джерела української редакції Forbes.

За даними слідства, через своє підприємство та чиновників Міністерства енергетики та Податкової служби він завдав шкоди державі на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.

Згодом у пресслужбі ДБР офіційно підтвердили затримання Кропачова – фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест".

Слідчі вважають, що Кропачов очолював злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства держпідприємство "ВК "Краснолиманська", яке не мало можливості видобувати вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, права на які отримало підконтрольне бізнесмену ТОВ "Краснолиманське".

Крім того, ДБР звинувачує підприємця в оборудках з податковими пільгами, призначеними для держпідприємства.

"Керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна", – зазначається у повідомленні.

Наразі слідство задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування під керівництвом Кропачова:

неправомірне застосування ТОВ "Краснолиманське" нульової ставки ПДВ на вугілля на загальну суму 75,11 млн у період з 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 років;

умисна не реєстрація податкових накладних держпідприємства, що призвело до зростання його боргів та несплати податків на 2,19 млрд грн;

умисна не реєстрація податкових накладних на адресу ТОВ "Краснолиманське" на понад 1 млрд грн з 1 січня 2022 по 30 вересня 2023 років, через що держпідприємство ухилилося від сплати ПДВ на 169,94 млн грн;

також станом на 30 жовтня 2023 року керівником підприємства задекларовано, однак не сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до держбюджету на загальну суму 1,12 млрд грн.

Також слідство встановило, що службові особи ТОВ "Краснолиманське", за вказівкою власника, у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отриманні від вказаних вище протиправних дій на майже мільярд гривень.

Загалом ДБР у справі Кропачова повідомило про підозру:

бенефіціарному власникові ТОВ "Краснолиманське" за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ст. 219 (доведення до банкрутства), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна одержаного злочинним шляхом);

управителю фінансами бізнесмена за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України;

директору ТОВ "Краснолиманське" за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України;

головному бухгалтеру ТОВ "Краснолиманське" за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України.

Хто такий Віталій Кропачов

Віталій Кропачов – уродженець міста Торез Донецької області. Він володіє компанією "Укрдонінвест" (вугільний бізнес та видобуток газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей України, а у 2017 – шахту "Краснолиманська".

Має активи в машинобудівній, будівельній, транспортній галузях. Також володіє медіаактивами: у 2019 році купив телеканали "Інфо 24", ТВі та "Погода", а в грудні 2021 року – компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн", що відповідно до ліцензії має змогу транслювати 12 програм.

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 році на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne запустив телеканал Ukraine World News.

За даними ЕП, Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка – Ігоря Кононенка. Водночас сам Кропачов це спростовував.