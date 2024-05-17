monobank запустив послугу "гнучких проїзних" у Миколаєві, планує розширити на інші міста
Віртуальний банк monobank спільно з Миколаївтрансом запустили послугу "гнучких проїзних" у громадському транспорті Миколаєва. Користувач зможе обрати термін дії проїзного та вид транспорту.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
"На цьому тижні ми разом з Миколаївтрансом запустили ще й гнучкі проїзні – можна обрати термін та транспорт, і можна додати в Wallet, аби не носити його в задньому кармані джинсів", – зазначив він.
Як зазначив Гороховський, декілька місяців тому в електротранспорті Миколаєва запрацювала оплата проїзду від monobank.
"Зручність у тому, що ми не розділяємо людей на клієнтів та не клієнтів – оплата з будь-якої картки світу", – уточнив він.
За словами банкіра, monobank хоче розвивати цей напрям послуги й в інших містах країни.
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