monobank запустив послугу "гнучких проїзних" у Миколаєві, планує розширити на інші міста

Віртуальний банк monobank спільно з Миколаївтрансом запустили послугу "гнучких проїзних" у громадському транспорті Миколаєва. Користувач зможе обрати термін дії проїзного та вид транспорту.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"На цьому тижні ми разом з Миколаївтрансом запустили ще й гнучкі проїзні – можна обрати термін та транспорт, і можна додати в Wallet, аби не носити його в задньому кармані джинсів", – зазначив він.

Як зазначив Гороховський, декілька місяців тому в електротранспорті Миколаєва запрацювала оплата проїзду від monobank.

"Зручність у тому, що ми не розділяємо людей на клієнтів та не клієнтів – оплата з будь-якої картки світу", – уточнив він.

За словами банкіра, monobank хоче розвивати цей напрям послуги й в інших містах країни.