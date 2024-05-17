Скандальні закупівлі для ЗСУ: Суд відпустив ексголовного закупівельника Міноборони Хмельницького під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився взяти під варту колишнього тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдана Хмельницького, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення у справі ДБР суд ухвалив ще 16 квітня, а 14 травня його залишила без змін Апеляційна палата ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

Державне бюро розслідувань подавало клопотання про арешт підозрюваного. Втім у квітні слідча суддя Катерина Сікора відправила Хмельницького під цілодобовий домашній арешт до 17 червня. Також на нього поклали низку процесуальних обов'язків, у тому числі здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони подав скаргу на це рішення і просив арештувати Хмельницького. Однак Апеляційна палата ВАКС у задоволені скарги прокурора відмовила.

Як повідомлялося, у квітні ДБР завершило розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про підозру у цій справі повідомили ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому та ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову. У цій справі їх обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

За даними слідства, ексзаступник міністра оборони лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати. Крім того посадовці закупили на 222 млн бронежилети, які виявилися непридатними.

У чому підозрюють Хмельницького та Шаповалова?

Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку. Ця підозра стосувалася розтрати 107,79 млн грн державних коштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ, які виявилися неякісними.

Суд арештував Богдана Хмельницького з альтернативною внесення застави у розмірі 40 млн грн, він вийшов із СІЗО у травні 2023 року. За даними ДБР, Шаповалов досі перебуває у СІЗО.

У листопаді 2023 року СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн під час закупівлі зимової військової форми.

У січні 2024 року СБУ повідомило Хмельницькому та Шаповалову про підозру у розтраті 950 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів у 2022 році.