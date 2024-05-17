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Новини
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Скандальні закупівлі для ЗСУ: Суд відпустив ексголовного закупівельника Міноборони Хмельницького під домашній арешт

богдан,хмельницький

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився взяти під варту колишнього тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдана Хмельницького, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення у справі ДБР суд ухвалив ще 16 квітня, а 14 травня його залишила без змін Апеляційна палата ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

Державне бюро розслідувань подавало клопотання про арешт підозрюваного. Втім у квітні слідча суддя Катерина Сікора відправила Хмельницького під цілодобовий домашній арешт до 17 червня. Також на нього поклали низку процесуальних обов'язків, у тому числі здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони подав скаргу на це рішення і просив арештувати Хмельницького. Однак Апеляційна палата ВАКС у задоволені скарги прокурора відмовила.

Як повідомлялося, у квітні ДБР завершило розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про підозру у цій справі повідомили ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому та ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову. У цій справі їх обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

За даними слідства, ексзаступник міністра оборони лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати. Крім того посадовці закупили на 222 млн бронежилети, які виявилися непридатними.

У чому підозрюють Хмельницького та Шаповалова?

Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку. Ця підозра стосувалася розтрати 107,79 млн грн державних коштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ, які виявилися неякісними.

Суд арештував Богдана Хмельницького з альтернативною внесення застави у розмірі 40 млн грн, він вийшов із СІЗО у травні 2023 року. За даними ДБР, Шаповалов досі перебуває у СІЗО.

У листопаді 2023 року СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн під час закупівлі зимової військової форми.

У січні 2024 року СБУ повідомило Хмельницькому та Шаповалову про підозру у розтраті 950 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів у 2022 році.

Автор: 

Міноборони (954) суд (3320) тендер (2157) Хмельницький (124) Шаповалов (5) закупівлі (2604)


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Топ коментарі
+7
Ну то незабаром він буде десь біля різникоффа прохолоджуватися. Таких прикордонці не стріляють.
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17.05.2024 14:42
+6
При цій владі - НІ!

Де зараз Рєзніков, Баканов?

Ось і все, що треба знати...
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17.05.2024 14:58
+5
Бу га га га...ось так малята ідіть в окопи та вмирайте за таке лайно як ці вурдулаки Зеленського-Єрмака...
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17.05.2024 14:42
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Ну то незабаром він буде десь біля різникоффа прохолоджуватися. Таких прикордонці не стріляють.
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17.05.2024 14:42 Відповісти
Ні. Завтрв навідає ТЦК і СП і для уточнення даних і підписання контракту, як і тисячі інших простих українців. Нє?
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17.05.2024 14:44 Відповісти
Бу га га га...ось так малята ідіть в окопи та вмирайте за таке лайно як ці вурдулаки Зеленського-Єрмака...
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17.05.2024 14:42 Відповісти
Пропонує всім відмовитися служити і Армії?
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17.05.2024 16:11 Відповісти
Вищий антикорупційний суд призупинив слухати справу за обвинуваченням заступника начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони Володимира Терещенка у завданні 1,34 млн доларів збитків державному підприємству «Промоборонекспорт», коли той його очолював. Його мобілізували в Збройні сили України.

Таке рішення 21 липня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як вказується в документі, 7 липня Терещенка мобілізували і призначили на посаду офіцера секції оперативного керівництва оперативно-планового відділення штабу військової частини.

«Клопотання захисника обвинуваченого (Володимира Терещенка - ред.) про зупинення кримінального провадження - задовольнити. Зупинити судове провадження з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням (Володимира Терещенка - ред.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до його звільнення з військової служби або до появи у нього реальної можливості брати участь у судовому провадженні», - йдеться в рішенні.

За версією обвинувачення, в.о. директора державного зовнішньоторговельного та інвестиційного підприємства «Промоборонекспорт» Володимир Терещенко впродовж 2016 року безпідставно та шляхом службового підроблення розтратив кошти держпідприємства під час виконання умов зовнішньоекономічного контракту, укладеного між Україною та однією з країн Північної Америки, про надання послуг з капітального ремонту трьох військових вертольотів. Внаслідок незаконних дій посадовця держпідприємству завдано збитків на загальну суму 1,34 млн доларів США.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
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17.05.2024 14:48 Відповісти
До расєї, чи в Европу?
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17.05.2024 14:49 Відповісти
Хіба щось дивного відбулося, усе як і раніше
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17.05.2024 14:54 Відповісти
Ахаха, сдєлалі вас лошар знову ваши новиє ліца. Хоть паржитє тєпєрь. Хужє ужє нє будєт
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17.05.2024 14:54 Відповісти
Скільки просидів у СІЗО генерал Павловський?
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17.05.2024 14:55 Відповісти
Це ******** колись закінчиться???!!!
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17.05.2024 14:55 Відповісти
При цій владі - НІ!

Де зараз Рєзніков, Баканов?

Ось і все, що треба знати...
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17.05.2024 14:58 Відповісти
Ворюгу у ВСУ - домой под домашний арест жены, а патриота Червинского на нары в тюрьму.
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17.05.2024 15:30 Відповісти
мабуть сбу і дбр арештували тих курей .котрі несли яйця по 17 грн і висунули їм в цьому звинувачення...Чекають тепер вироку (самого гуманного українського суду)
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17.05.2024 15:36 Відповісти
Ну тепер можна і тікати.
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17.05.2024 15:58 Відповісти
Зеленський боїться патріотів серед ЗСУ і МО як чорт ладана.
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17.05.2024 16:15 Відповісти
Ніколи такого не було, і знову...
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17.05.2024 17:03 Відповісти
закуповували неякісну амуніцію для військових..., перешкоджання законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн

Через такі дрібниці у воєнний час під домашній арешт саджати поважних людей і заважати їм далі працювати на оборону країни...
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17.05.2024 17:46 Відповісти
Схоже що вже пора ВАКС перейменувати у ВКС. Щоб не було жодних ілюзій.
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17.05.2024 17:56 Відповісти
Бо він не патріот, як ті, що сидять навіть з порушенням закону. Без передач та побачень з рідними. Червінського згадайте!
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17.05.2024 18:01 Відповісти
Звісно, це ж не Червінського за гратами тримати
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19.05.2024 00:14 Відповісти

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