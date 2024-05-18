Україні загрожує нестача будівельних матеріалів і зростання цін, – дослідження "Укрпромзовнішекспертизи"

Україні загрожує дефіцит будівельних матеріалів для відбудови після завершення бойових дій, що призведе до підвищення вартості на них. Крім того, існує ризик монополізації українського ринку іноземними компаніями.

Про це заявив директор держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк, передає видання Realist.

За його словами, проведене держпідприємством масштабне дослідження свідчить про імовірну нестачу деяких будматеріалів у розпал відновлення України. Науковці та експерти галузі прогнозують потребу у 31 будівельному матеріалі, понад 80% вартості з них припадатиме на цеглу, цемент і бетон.

Директор "Укрпромзовнішекспертизи" уточнив, що для відновлення зруйнованого РФ під час війни знадобиться близько 35 млн тонн чистого цементу, в цінах 2022 рік його вартість становить майже $2 млрд. Потреби у бетоні, котрий значною мірою виробляється з цементу, оцінили у 51 млн кубометрів вартістю приблизно $6 млрд.

"За нашими оцінками, потужності з виробництва цементу, наявні на 2022 рік, в Україні складають близько 13 млн тонн на рік. Потреба – 15,1-15,2 млн тонн на рік. Тобто висновок такий, що ми можемо очікувати дефіциту потужностей цементу під час відбудови. Ми його оцінили приблизно у 14%", – пояснив Володимир Власюк.

Він зауважив, що максимальне залучення вітчизняних підприємств до виробництва необхідних будматеріалів допоможе прискорити відновлення економіки України, залучити до роботи регіональних підприємств, збільшити кількість робочих місць та надходжень податків до держбюджету.

Водночас експерти галузі попереджають про загрозу монополізації ринку будматеріалів, зокрема у сфері виробництва цементу. Зокрема, ірландський виробник CRH планує придбати в італійської компанії Buzzi два заводи: "Волинь-цемент" і "Південьцемент". Антимонопольний комітет у вересні 2023 року повернув заяву групи без розгляду, оскільки CRH вже виробляє 32% цементу в Україні, контролюючи заводи у Камʼянець-Подільському, Одесі та Миколаєві.

Однак у січні поточного року CRH подав до Антимонопольного комітету заявку на придбання активів компанії "Дікергофф цемент Україна", наразі можливі наслідки концентрації для ринку аналізує антимонопольний регулятор.

У випадку, якщо ірландська компанія все ж продовжить купувати активи в Україні, це створить загрозу монополізації ринку, вважає гендиректор промислово-будівельної групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

"Я вважаю, що це однозначно негативно вплине... Це обмежить конкуренцію та створить додаткові ризики для споживачів у частині наявності продукції, доступу її і вартості. Вартість цементу впливає на всю будівельну продукцію, яка трансформується в усі готові обʼєкти", – пояснив Пилипенко.

Експерти зазначають, що монополізація сфери виробництва цементу дозволить найбільшій групі тиснути на конкурентів та витісняти йти з ринку. На подібні дії CRH скаржилися підприємці в самій Ірландії.

Відтак фахівці закликають Антимонопольний комітет врахувати європейську практику концентрації на цементному ринку та долучити до вивчення наслідків придбання нових активів групою CRH інших учасників ринку виробників цементу та будівельної продукції.