В Україні запустили програму компенсацій фермерам за розмінування

Кабінет Міністрів оновив порядок використання коштів, передбачених у бюджеті для компенсацій витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, відповідний документ було ухвалено 17 травня.

Які зміни передбачено

Зміни до постанови передбачають компенсації:

для фермерів, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року,

для фермерів, які лише планують розпочати розмінування власних сільгоспділянок або на яких працюють як орендарі.

На ці потреби в бюджеті на 2024 рік закладено 3 млрд грн. Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування.

Хто має право на компенсацію

Право на компенсацію за розмінування земель сільськогосподарського призначення мають ті сільськогосподарські виробники, землі яких знаходяться на деокупованій території поза зоною бойових дій.

Факт забруднення таких ділянок вибухонебезпечними предметами повинен бути підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження, проведеного сертифікованим оператором протимінної діяльності.

Що потрібно, щоб отримати компенсацію

Фермери, землі яких очистили сертифіковані оператори у період з початку широкомасштабного вторгнення до 15 квітня 2024 року, вже можуть подавати заявки на компенсацію вартості розмінування.

Для отримання компенсації потрібно заповнити заявку та надіслати її на електронну адресу Центру гуманітарного розмінування, додавши копії документів, що підтверджують сам факт розмінування, а саме договору на надання послуг з розмінування, акту наданих послуг, документу, що підтверджує здійснення розрахунків за надані послуги.

Центр гуманітарного розмінування перевіряє документи, формує перелік фермерів, які відповідають вимогам і відправляє документи на розгляд Комісії при Мінекономіки, яка й ухвалює фінальне рішення.

Ті фермери, які лише планують розмінування земель, на яких працюють, можуть подавати заявки та супровідні документи на компенсацію через Державний аграрний реєстр. Вартість розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro.

Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора.

Фермери, які перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.