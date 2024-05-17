Світові ціни на срібло вперше за 11 років перевищили $30 за унцію

Ціна срібла у п’ятницю, 17 травня, перевищила $30 за унцію вперше за 11 років на тлі високого попиту.

Про це пише Bloomberg.

Дорогоцінний метал подорожчав на 4,2%, до $30,81 за унцію, що є найвищим внутрішньоденним рівнем з лютого 2013 року.

Цього року ціни на срібло злетіли на 29%, випередивши золото і зробивши його одним із найрезультативніших металів року.

Зазначається, що ціни на срібло зросли завдяки різкому зростанню попиту на цей метал.

Де використовується срібло

Срібло цінується як за його використання як фінансовий актив, так і за промисловий внесок, включно з технологіями "чистої" енергії. Метал є ключовим інгредієнтом сонячних панелей, і, згідно з даними Інституту срібла, у зв'язку зі значним зростанням цієї галузі цього року використання металу досягне рекорду. На цьому тлі ринок уже четвертий рік поспіль відчуває дефіцит, а цьогорічний дефіцит вважається другим за величиною в історії.

Ціни на золото

Раніше повідомлялося, що ціни на золото 15 квітня 2024 року оновили рекорд і продовжують підвищуватися на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході та очікування дій у відповідь Ізраїлю після атак з боку Ірану.

Котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex за підсумками сесії тоді зросли на 0,4% – до $2 383 за унцію. У ході торгів у вівторок їхня ціна зросла на 0,3% – до $2 389,5 за унцію.

Аналітики Citi Research прогнозують, що золото може подорожчати до $3 тис. за унцію за наступні 6-18 місяців. На їхню думку, ринок підтримують такі фактори, як стійке споживання та покупки центральними банками світу.