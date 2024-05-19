Російські виробники йогуртів залишилися без ключової імпортної сировини. Компанія, яка не планувала вихід із Росії, передумала

Закордонні власники одного з найбільших виробників заквасок – данської компанії Chr. Hansen – вирішили припинити постачання сировини до Росії. Діяльність буде повністю припинено до кінця цього року.

Про це повідомляє Shopper's, передає The Moscow Times.

"Спільно з нашими клієнтами нами буде організовано, наскільки це можливо, плавний і комфортний перехідний період", – сказано в листі для російських клієнтів.

Chr. Hansen – один із найбільших постачальників заквасок для молокопереробних комбінатів. Компанія займає 45% ринку – кожна друга упаковка сиру у світі виготовляється з використанням продукції Chr. Hansen.

У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Chr. Hansen заявляла, що не планує залишати Росію та продовжить постачання інгредієнтів харчовим підприємствам.

"Компанія виходить з того, що інгредієнти використовуються у повсякденних продуктах харчування і вони не стануть предметом санкцій на імпорт/експорт", – йшлося в заяві.

Що кажуть виробники

За словами керуючого партнера Streda Consulting Алексєя Груздєва, 80-90% усіх заквасок, які використовуються у Росії, – імпортні.

Крім Chr. Hansen, Росія купує їх у французької Danisco, голландської DSM та італійських Sacco та Biochem. Російські постачальники також є, проте їх мало.

Гендиректор компанії "Молвест" Анатолій Лосєв заявив, що відхід із ринку Chr. Hansen може створити серйозні проблеми, оскільки компанія використовує закваски цього виробника для половини своїх сирів та всіх йогуртів. У компанії побоюються дефіциту інгредієнтів.

Інший співрозмовник у великому виробнику молочної продукції анонімно підтвердив побоювання Лосєва, назвавши відхід Chr. Hansen є критичним.

Гендиректор "Союзмолока" Артьом Бєлов вважає, що відхід Chr. Hansen – це неприємна новина, але компанії мають можливість перебудуватися і почати закуповувати закваски в інших виробників Європи, Туреччини, Китаю та Росії. Він також зазначив, що закваски Chr. Hansen може залишитися, якщо дистриб'ютори зможуть налагодити паралельний імпорт.