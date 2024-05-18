США переконуватимуть країни "Великої сімки" передати Україні прибутки від заморожених росактивів, – ЗМІ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі голів мінфінів та очільників центробанків країн "Великої сімки" наступного тижня переконуватиме партнерів підтримати американський план з передачі прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в Мінфіні США, передає Укрінформ.

Зокрема, йдеться про відсотки, нараховані на $300 млрд російських активів, заморожених країнами Заходу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міністри фінансів G7 мають підготувати рекомендації до плану передачі прибутків від заморожених росактивів, який мають затвердити лідери країн "Великої сімки" на саміті у червні на півдні Італії.

Раніше Єллен наполягала на повній конфіскації активів РФ, здебільшого деномінованих у євро, утім цю пропозиції у Європі не підтримали. Там затвердили консервативніший план передачі у фонд для України прибутків від заморожених активів Росії у розмірі близько $3,5 млрд на рік.

Тоді США запропонували план надання Україні $50 мільярдів допомоги за умови, що більшість витрат будуть погашені за рахунок надприбутків від заморожених суверенних активів РФ, а також нарахованих на них відсотків.

Реакція міністерств фінансів країн G7 на цей план наразі обережна. Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі сказав, що будь-які пропозиції з використання заморожених російських активів повинні відповідати міжнародному праву.

У Мінекономіки та фінансів Франції зазначили, що підтримують і поділяють той факт, що Україні потрібні додаткові ресурси, та взяли до відома пропозицію США і готові працювати разом на рівні G7 та на європейському рівні, щоб визначити найкращий варіант.

У Мінфіні США сказали, що країни G7 мають спільну мету надати Україні більше грошей та продемонструвати президенту Росії Путіну, що він не зможе просто "перечекати нашу коаліцію".

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.