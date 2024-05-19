Росія арештувала активи західних банків на 700 мільйонів євро, – FT

Суд Санкт-Петербурга (Росія) арештував активи трьох західних банків – UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank – на понад 700 млн євро. Конфіскація є одним із найбільших кроків Росії проти західних фінустанов після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на судові документи.

Кроки російського суду із замороження активів двох німецьких та італійського банків пов'язують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків із Росії.

Як повідомлялося, у Росії заарештували активи італійського банку UniCredit за позовом компанії "Русхімальянс" – оператора комплексу з переробки та скраплення природного газу в Усть-Лузі.

Було арештовано активи на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні.

Заморожені активи включають акції дочірніх компаній UniCredit в Росії, а також акції та кошти, якими вона володіла, згідно з рішенням суду від 16 травня, котре було опубліковано в російському реєстраторі в п'ятницю, 17 травня.

Згідно з іншим рішенням від тієї ж дати, суд арештував 238,6 млн євро активів Deutsche Bank, включно з майном та авуарами на його рахунках у Росії.

Суд також постановив, що банк не може продати свій бізнес у Росії; для цього вже знадобиться схвалення президента РФ Владіміра Путіна. Суд Санкт-Петербурга погодився з "Русхімальянсом", що ці заходи були необхідними, оскільки банк "вживає заходів, спрямованих на відчуження свого майна в Росії".

Тоді ж суд вирішив арештувати активи Commerzbank, але деталі рішення ще не оприлюднені, тому вартість арешту невідома. "Русхімальянс" попросив суд заморозити активи кредитора на суму до 94,9 млн євро.

Суперечка із західними банками почалася в серпні 2023 року, коли "Русхімальянс" звернувся до арбітражного суду в Санкт-Петербурзі з вимогою виплатити банківські гарантії за контрактом з німецькою інжиніринговою компанією Linde.

"Русхімальянс" є оператором газопереробного заводу та виробництва скрапленого газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні компанія 2021 року підписала контракт з Linde на проєктування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботу через санкції ЄС.

Тоді "Русхімальянс" звернувся до банків-гарантів, які відмовилися виконувати свої зобов'язання, оскільки "платіж російській компанії міг порушити європейські санкції", йдеться в позовній заяві компанії.

UniCredit Bank був одним із банків-гарантів за контрактом на будівництво газопереробного заводу з німецькою Linde, який був розірваний через західні санкції.