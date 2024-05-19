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Новини
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Росія арештувала активи західних банків на 700 мільйонів євро, – FT

unicredit,росія

Суд Санкт-Петербурга (Росія) арештував активи трьох західних банків – UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank – на понад 700 млн євро. Конфіскація є одним із найбільших кроків Росії проти західних фінустанов після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на судові документи.

Кроки російського суду із замороження активів двох німецьких та італійського банків пов'язують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків із Росії.

Як повідомлялося, у Росії заарештували активи італійського банку UniCredit за позовом компанії "Русхімальянс" – оператора комплексу з переробки та скраплення природного газу в Усть-Лузі.

Було арештовано активи на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні.

Заморожені активи включають акції дочірніх компаній UniCredit в Росії, а також акції та кошти, якими вона володіла, згідно з рішенням суду від 16 травня, котре було опубліковано в російському реєстраторі в п'ятницю, 17 травня.

Згідно з іншим рішенням від тієї ж дати, суд арештував 238,6 млн євро активів Deutsche Bank, включно з майном та авуарами на його рахунках у Росії.

Суд також постановив, що банк не може продати свій бізнес у Росії; для цього вже знадобиться схвалення президента РФ Владіміра Путіна. Суд Санкт-Петербурга погодився з "Русхімальянсом", що ці заходи були необхідними, оскільки банк "вживає заходів, спрямованих на відчуження свого майна в Росії".

Тоді ж суд вирішив арештувати активи Commerzbank, але деталі рішення ще не оприлюднені, тому вартість арешту невідома. "Русхімальянс" попросив суд заморозити активи кредитора на суму до 94,9 млн євро.

Суперечка із західними банками почалася в серпні 2023 року, коли "Русхімальянс" звернувся до арбітражного суду в Санкт-Петербурзі з вимогою виплатити банківські гарантії за контрактом з німецькою інжиніринговою компанією Linde.

"Русхімальянс" є оператором газопереробного заводу та виробництва скрапленого газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні компанія 2021 року підписала контракт з Linde на проєктування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботу через санкції ЄС.

Тоді "Русхімальянс" звернувся до банків-гарантів, які відмовилися виконувати свої зобов'язання, оскільки "платіж російській компанії міг порушити європейські санкції", йдеться в позовній заяві компанії.

UniCredit Bank був одним із банків-гарантів за контрактом на будівництво газопереробного заводу з німецькою Linde, який був розірваний через західні санкції.

Автор: 

банки (6954) конфіскація (334) росія (14183) санкції (4379)


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Yes, Kremel and Kremel Bank was Just informed. Potentially Kremel Bank belongs To Kremel too, another Inform, where are their beds ?. : )
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19.05.2024 16:11 Відповісти
The Filters are cigarrets Filters, still, but We know their big markant banks (Egon Van Grayerz is housing their wealth, Join them too)
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19.05.2024 16:13 Відповісти
Mergant banks (merge, IT comes from merge = melting or minxing .... And yes, Now that the Hootonplan is in ... They will ratherly Mix, so save their money First and then Inform the People with Kremel and Kremel Bank in their beds, hopefully still without Filters : )

Es war knapp, you nearly Got a Customer with German Banks (Trennbanken, where they will Size all your wealth and even two Account Windows will be show To you ...

On their ATM with Sparkasse!
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19.05.2024 16:18 Відповісти
Size = Seize ( from seizure derived, by the way, or how they will only accept: derived from seizure)- So instead of Sizing your Money in their Hootonplan Land, it can BE seized ... And you can never know beforehand, what you can speak in their Land before they seize it again.
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19.05.2024 16:27 Відповісти
Experiance, it's just experiance, that We MADE .... And you know, what We don't make ?
OK ... Forget it
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19.05.2024 16:29 Відповісти
The Filters and Beds, only two Things you need To remember
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19.05.2024 16:30 Відповісти
And Banks: Trennbanken
Explained (a News German concept):

My Money | Their Account
(And they are generous enough To pay me enough Out of IT so that I can live )

Ächtung: Achtung a very Important Part of their concept: So that I can live from it!.

Now get their beweist concept: And don't weight To little when you are No forces labouror in their labour force : )

How generous you you're ...
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19.05.2024 16:34 Відповісти
And yes, they have Salzkanal Armee and registrated Tourtured and Enteignete among their forces labour forces in large numbers
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19.05.2024 16:36 Відповісти
But We are only with Maßregelvollzug concerned: They have To Mix Now, so that .... You know ?
Women we're also in the Camps and it was urgly
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19.05.2024 16:38 Відповісти
Moslems and White women we're in the Camps too and you really don't want To known, why Not even male Workers their (Ringers) we're alowed To Bring cameras in.

Maybe Moslem women want To know ?.
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19.05.2024 16:40 Відповісти
So WE want To See all edges of the Camp and also the beds and cigarrets lighters in the walls (integrated):
And the JuNie Keys and the Kühlschränke for Personal and Inmates Mixed!
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19.05.2024 16:42 Відповісти
Yes, you have To cooperate To Get Out, they are forced labour Camps: and with Filters in the beds, more effizient for Sure, they will Work more Germany, than under Olanzapines!.
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19.05.2024 16:43 Відповісти
пopусскиx Информ:

The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).

And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:

The Date is full: Germany surrendered at AD. http://AH.05.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.

внимание 口п门 внимание
我的任务完成了
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19.05.2024 16:46 Відповісти

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