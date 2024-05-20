Ціни на золото сягнули історичного рекорду

Золото подорожчало до $2430 за унцію 20 травня, досягнувши нового рекорду. Це відбулося після того, як останні економічні дані США посилили припущення, що Федеральна резервна система може знизити процентну ставку принаймні двічі цього року.

Про це повідомляє Trading Economics.

Минулого тижня дані показали ознаки уповільнення споживчої інфляції в США в поєднанні з припиненням роздрібних продажів, що дало Федрезерву більше свободи для початку пом’якшення монетарної політики.

"Хоча політики ще не змінили своєї позиції щодо термінів зниження ставок, ринки вже прогнозують, що перше зниження ставок відбудеться цього року. Нижчі процентні ставки підвищують привабливість нерентабельних активів, таких як золото", – зазначають аналітики.

Водночас зростання геополітичної напруженості, зокрема, конфлікти між Ізраїлем і угрупуванням ХАМАС та війна в Україні, також вплинули на підвищення цін на золото.

Крім того, активні покупки центральними банками, особливо Китаєм, який намагається зменшити свою залежність від долара США, ще більше підтримали цю тенденцію.