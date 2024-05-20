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У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Роботи тривали майже рік. ФОТО

Новий проїзд на Оболоні

У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Це проїзд вулицею Полярною естакадою через вулицю Богатирську. Роботи на об’єкті розпочали в червні 2023 року.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, довжина шляхопроводу становить 125 метрів.

"Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об’єктах, тут облаштовують велодоріжки", – наголосив мер Києва.

Новий проїзд на Оболоні

Новий проїзд на Оболоні

Новий проїзд на Оболоні

Кличко додав, що повністю завершити роботи на об’єкті та відкрити рух зʼїздами зі шляхопроводу планується до осені цього року. Крім того, ще необхідно відремонтувати підходи до розв’язки, – ділянки дороги, зокрема на Богатирській, а також встановити пандуси підземного переходу.

Також на проїзді встановлять нові зупинки громадського транспорту, здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території.

Автор: 

дороги (1569) Київ (4678) Кличко Віталій (573)


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