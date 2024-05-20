В МВС пояснили, чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ надають послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишився незмінним після набрання чинності закону про мобілізації 18 травня.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Зауважимо, що під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа", – наголосили у відомстві.

Які документи необхідні для обміну посвідчення водія

При зверненні до сервісного центру для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет наступних документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН),

наявне посвідчення водія.

Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, подаються документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Наголошується, що для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.