Евакуйовані мешканці з двох областей зможуть отримати додаткові виплати від ООН. Які умови

Міністерство соціальної політики та Дитячий фонду ООН (ЮНІСЕФ) реалізують спільний проєкт, який передбачатиме додаткові виплати родинам з вразливих категорій, які евакуюються з Харківської та Сумської областей.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Сім’ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я з п'ятьох людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 000 грн додаткової грошової допомоги", – пояснили у відомстві.

Умови отримання додаткової виплати

Зазначається, що виплати здійснюватимуться таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 року підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини.

Також мають належати до однієї чи кількох наступних категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.

"Якщо ваша родина евакуюється засобами, організованими вашою ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично", – зазначили у Мінсоцполітики.

Водночас, якщо у межах обовʼязкової евакуації родина виїжджає в безпечніше місце самостійно, їй необхідно звернутися після евакуації до найближчого управління соціального захисту із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через "Укрпошту".