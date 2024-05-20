Вимагав хабар на 250 тисяч за під’єднання газу: керівник філії "Київоблгазу" отримав підозру

Київська обласна прокуратура викрила керівника філії ПАТ "Київоблгаз" НАК "Нафтогаз України", який отримав хабар у 250 тис. грн за під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планується зведення таунхаусів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний одержав від представника забудовника 250 тис. грн неправомірної вигоди. У таку суму він оцінив під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, де планувалося будівництво таунхаусів.

Чоловіка затримали "на гарячому" під час передачі всієї суми хабаря. Йому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.