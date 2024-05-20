$500 тисяч хабаря за закриття справи: правоохоронці завершили розслідування у справі Гринкевича

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його підозрюють у спробі дати $500 тис. хабаря одному з керівників ДБР, а також в оборудках під час закупівель білизни та одягу для військових.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ДБР не уточнюють імені підозрюваного, але судячи з обставин справи, можна припустити, що йдеться саме про Гринкевича.

Слідство встановило, що Гринкевич, дізнавшись про порушення проти нього у 2023 році справи за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив завчасно "відкупися", щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабаря правоохоронець одразу повідомив про це керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками ДБР.

На сьогодні сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого воно буде передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Справа Ігоря Гринкевича

Наприкінці грудня минулого року ДБР затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на спробі дати $500 тисяч хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за закриття справи проти його компаній. Суд арештував його з альтернативою внесення застави у розмірі 428 млн грн.

Зокрема, йдеться про кримінальне провадження, порушене за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Вже 17 січня ДБР після суспільного розголосу повідомило Ігорю Гринкевичу про підозру й у справі про завдання збитків Міноборони. Сина бізнесмена – Романа Гринкевича – 22 січня затримали в Одесі.

За даними правоохоронців, компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.

Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича останньою стала "Трейд лайнс рітейл", контракт з якою уклали наприкінці минулого року. А дружина Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки.