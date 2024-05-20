Гривня розпочала тиждень рекордним падінням щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

Курс гривні знижується щодо долара США та євро на початку нового тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 21 травня, на рівні 39,6650 грн/$, порівняно із 39,4272 грн/$ у понеділок.

Водночас курс гривні до євро впав на 33 копійки – до 43,0802 грн за євро. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.