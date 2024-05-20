Гривня розпочала тиждень рекордним падінням щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок
Курс гривні знижується щодо долара США та євро на початку нового тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 21 травня, на рівні 39,6650 грн/$, порівняно із 39,4272 грн/$ у понеділок.
Водночас курс гривні до євро впав на 33 копійки – до 43,0802 грн за євро. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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НУ ТОЙ ЩО З ТОГО ?
В цей СВЯТКОВИЙ ДЕНЬ треба не про курс бакса-євріка розмірковувати , а починати з поздровлень "мудрого наріда73%" с 5-річчям Великой Перемоги над Щікалядним Борігой та закінченням для "мудрого наріда" злиденного життя , яким він жив всі попередні 5 років за влади цьго Мародера на Крові ( пам'ятаю ЗЕгасло - "21 квітня - кінець епохи бідності!" ).
Саме сьогодні , 20 травня, віповнилось 5 років , як вдень 20 травня 2019 року "мудрий нарід73%" радісно спостерігав за тим , як його обранець, він же Найвеличніший Лідер ********** В.О. Зеленський поклавши руку на Конституцїю України присягнув зберігати її та не порушувати ... після чого одразу витягнув те ,чим він грав на піаніно , одразу цю Конституцію згвалтував під телекамери та бурхливаі оплески "мудрого наріда73%" ... я, каже, розпускаю Верховну Раду, хоча в Конституції заборонялось розпускати ВР за рік до чергових виборів . Але "мудрий нарід73%" так "втомився" від війни та життя , які всі 5 років були за Папередника , що щиро зрадів згвалтуіванню Конституції та початку нового квартально-серіального життя за Веселого Хлопчиська, якого абсолютно свідомо та з гарним настроєм обрав Президентом своєї злиденної країни.
Всіх ЗЕЛЯбобиків поздоровляю з цим Великим Святом. Але хотілось би знати , в якому ви зараз перебуваєте настрії? 5 років тому ви, ЗЕЛЯбобики, ще були в мерзенній "шоколадній" Україні, де Папередник добряче заробляв на війні з 2014 року, робив цукерки на своїй фабриці у Ліпецьку, був відомим алкашом та ще й свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ , коли вони впарювали "мудрому наріду73%" цього веселого хлопчиська в якості нового Президента замість кривавого Шоколадного Злодія) ... а зараз як вам , ЗЕЛЯбобикам, почувається ? Думаю , що у вас має бути дуже гарний настрій ... ви ж 5 років тому перемогли Шоколадного Злодюгу!?
Всіх ЗЕЛЯбобиків я ще раз поздоровляю з цим ВЕЛИКИМ СВЯТОМ ... можете сьогодні добряче накатити за здоров'я Військового Вождя , особливо за гарний стан його носа, через який він черпає свій гарний настрій та натхнення .