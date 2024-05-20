Нерухомість визнають "нічийною": Росія планує вкрасти тисячі квартир у Донецькій області

Окупаційна влада тимчасово захоплених Росією українських регіонів збирається вилучити 13,3 тис. приватних будинків та квартир.

Житло відбирають навіть у біженців і тих, хто пішов воювати на боці Росії, йдеться у дослідженні незалежного видання "Новая газета Европа", передає LIGA.net.

Окупаційна "влада" визнала цю нерухомість "безгоспним майном". Якщо протягом місяця законні господарі особисто не з'являться в адміністраціях своїх населених пунктів, їхнє житло вилучать.

Незважаючи на те, що "влада" обіцяє вилучати лише роками порожні квартири, майже 80% "безгоспу" розташовано в нещодавно окупованих містах і найпривабливіших районах – у центрі населених пунктів чи поблизу головних дорожніх магістралей.

За виявлення "безгоспного" житла відповідають призначені Росією співробітники адміністрацій, які під час вибору житлового майна для подальшого його внесення до реєстру "покинутого" часто керуються доносами місцевих жителів.