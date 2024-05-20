Мобільний оператор "Vodafone Україна" збільшив квартальний виторг на 13% і отримав 900 мільйонів прибутку

Мобільний оператор "Vodafone Україна" у першому кварталі 2024 року збільшив виторгу на 13% – до 5,76 млрд грн.

Водночас чистий прибуток компанії у порівнянні з першим кварталом минулого року зменшився на 12% – до 915 млн грн, повідомляє пресслужба мобільного оператора.

"Зниження на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене коливанням валютного курсу", – зазначається у повідомленні.

Водночас основними факторами зростання виторгу в компанії називають збільшення обсягів користування дата послугами та кількості користувачів.

Зокрема, показник ARPU (середній дохід від одного користувача на місяць) зріс до 112,2 грн (104 грн у першому кварталі 2023 року).

Інвестицій Vodafone в інфраструктуру у першому кварталі становили 815 млн грн. Це на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому Vodafone вдалось збільшити кількість клієнтів мобільного зв’язку у порівнянні з першим кварталом минулого року на 2,7%: станом на 31 березня послугами компанії користувались 15,8 млн клієнтів, понад 2 мільйони з них перебувають за кордоном.

Читайте також: "Київстар" анонсував підвищення тарифів для абонентів

Як повідомлялося, мобільний оператор "Vodafone Україна" за підсумками 2023 року отримав 5,07 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 1,1 млрд грн у 2022 році. При цьому виторг компанії минулого року зріс на 9% – до 21,6 млрд грн.

Кількість абонентів оператора минулого року зросла на 3,2% – до 15,9 млн, а дохід від одного клієнта (ARPU) зріс на 18% – до 107,2 грн на місяць.