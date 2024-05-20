Міносвіти розподілило 2,2 мільярда на будівництво п’яти десятків шкільних укриттів

Комісія Міністерства освіти і науки затвердила перелік проєктів, які отримають державне фінансування для капітального ремонту або будівництва укриттів у закладах загальної середньої освіти.

З-поміж 108 поданих через платформу Dream заявок з урахуванням позиції обласних адміністрацій затвердили 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних областях, повідомляє пресслужба міністерства.

У МОН уточнили, що серед затверджених проєктів:

Харківська область – будівництво 5 протирадіаційних укриттів і сховищ та капітальний ремонт 1 протирадіаційного укриття;

Дніпропетровська область – будівництво 6 протирадіаційних укриттів та сховищ і капітальний ремонт 2 споруд подвійного призначення;

Запорізька область – будівництво 5 протирадіаційних укриттів;

Чернігівська область – будівництво 5 та ремонт 2 протирадіаційних укриттів;

Миколаївська область – будівництво 3 укриттів та ремонт 4 захисних споруд і протирадіаційних укриттів;

Херсонська область – будівництво 3 захисних споруд і капітальний ремонт 1 підвального приміщення;

Одеська область – будівництво 3 споруд подвійного призначення та ремонт 1 споруди;

Сумська область – будівництво 4 і ремонт 1 протирадіаційного укриття.

Крім того, 4 проєкти в Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях отримають державне фінансування на завершення будівництв укриттів, розпочатих у 2023 році. За умовами субвенції такі проєкти мали б бути вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.

Загальна вартість затверджених МОН проєктів – 2,19 млрд гривень.

"Кошторис проєктів окремих регіонів менший, ніж сума, виділена урядом, тому найближчим часом громади зможуть подати свої проєкти в межах донабору на субвенцію та отримати погодження від ОВА і розгляд комісії", – додали у міністерстві.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабмін розподілив між регіонами 2,5 мільярда субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у школах.

Зокрема, кошти отримають такі області: