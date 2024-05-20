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Міносвіти розподілило 2,2 мільярда на будівництво п’яти десятків шкільних укриттів

укриття

Комісія Міністерства освіти і науки затвердила перелік проєктів, які отримають державне фінансування для капітального ремонту або будівництва укриттів у закладах загальної середньої освіти.

З-поміж 108 поданих через платформу Dream заявок з урахуванням позиції обласних адміністрацій затвердили 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних областях, повідомляє пресслужба міністерства.

У МОН уточнили, що серед затверджених проєктів:

  • Харківська область – будівництво 5 протирадіаційних укриттів і сховищ та капітальний ремонт 1 протирадіаційного укриття;
  • Дніпропетровська область – будівництво 6 протирадіаційних укриттів та сховищ і капітальний ремонт 2 споруд подвійного призначення;
  • Запорізька область – будівництво 5 протирадіаційних укриттів;
  • Чернігівська область – будівництво 5 та ремонт 2 протирадіаційних укриттів;
  • Миколаївська область – будівництво 3 укриттів та ремонт 4 захисних споруд і протирадіаційних укриттів;
  • Херсонська область – будівництво 3 захисних споруд і капітальний ремонт 1 підвального приміщення;
  • Одеська область – будівництво 3 споруд подвійного призначення та ремонт 1 споруди;
  • Сумська область – будівництво 4 і ремонт 1 протирадіаційного укриття.

Крім того, 4 проєкти в Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях отримають державне фінансування на завершення будівництв укриттів, розпочатих у 2023 році. За умовами субвенції такі проєкти мали б бути вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.

Загальна вартість затверджених МОН проєктів – 2,19 млрд гривень.

"Кошторис проєктів окремих регіонів менший, ніж сума, виділена урядом, тому найближчим часом громади зможуть подати свої проєкти в межах донабору на субвенцію та отримати погодження від ОВА і розгляд комісії", – додали у міністерстві.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабмін розподілив між регіонами 2,5 мільярда субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у школах.

Зокрема, кошти отримають такі області:

  • Харківська – 500 млн грн;
  • Дніпропетровська – 500 млн грн;
  • Запорізька – 500 млн грн;
  • Миколаївська – 200 млн грн;
  • Херсонська – 200 млн грн;
  • Одеська – 150 млн грн;
  • Сумська – 150 млн грн;
  • Чернігівська область – 150 млн грн.

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школа (246) Міносвіти (233) укриття (102)


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Укриття - це добре, але тимчасове. Мабуть, треба будувати справжні бомбосховища, та готуватися до кругової оборони.
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20.05.2024 18:47 Відповісти
кругова оборона, це оточення, голод збройний та продуктовий
тому вони накуй не потрібні
мова йде про підвали, які потрібно "підготувати"
в м. Ладижин, замість того щоб за 70 млн грн підготувати сховища в підвалах 70 багатоповерхівок 20000людей, за ці 70 лямів, ********* один підвал школи на 600 людей
тож Ви розумієте, для чого потрібен цей проект...
ще не все вкрали!!!!
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20.05.2024 22:16 Відповісти
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20.05.2024 19:01 Відповісти
підари зелені,сьогодня ваш останній день!
грошей нема в міносвіти...з вчителів зняли по 10% з зарплати за престижність професії,не одноразово, а до кінця праці,при чому це багатьом перед пенсією!
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20.05.2024 19:12 Відповісти
Они наверное и в сибирских концлагерях красть не перестанут, когда туда поедут.
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20.05.2024 19:15 Відповісти
Котли в пеклі)
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20.05.2024 19:22 Відповісти
На школу у Вовчанську також кошти виділені?) 6 з 8 областей прифронтові, можна одразу списувати на прильот...
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20.05.2024 19:24 Відповісти
Ага,буде як і з коштами на "захист" ТЕЦ...
Хрін ми ці укриття побачимо...
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20.05.2024 19:50 Відповісти

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