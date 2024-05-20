Міносвіти розподілило 2,2 мільярда на будівництво п’яти десятків шкільних укриттів
Комісія Міністерства освіти і науки затвердила перелік проєктів, які отримають державне фінансування для капітального ремонту або будівництва укриттів у закладах загальної середньої освіти.
З-поміж 108 поданих через платформу Dream заявок з урахуванням позиції обласних адміністрацій затвердили 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних областях, повідомляє пресслужба міністерства.
У МОН уточнили, що серед затверджених проєктів:
- Харківська область – будівництво 5 протирадіаційних укриттів і сховищ та капітальний ремонт 1 протирадіаційного укриття;
- Дніпропетровська область – будівництво 6 протирадіаційних укриттів та сховищ і капітальний ремонт 2 споруд подвійного призначення;
- Запорізька область – будівництво 5 протирадіаційних укриттів;
- Чернігівська область – будівництво 5 та ремонт 2 протирадіаційних укриттів;
- Миколаївська область – будівництво 3 укриттів та ремонт 4 захисних споруд і протирадіаційних укриттів;
- Херсонська область – будівництво 3 захисних споруд і капітальний ремонт 1 підвального приміщення;
- Одеська область – будівництво 3 споруд подвійного призначення та ремонт 1 споруди;
- Сумська область – будівництво 4 і ремонт 1 протирадіаційного укриття.
Крім того, 4 проєкти в Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях отримають державне фінансування на завершення будівництв укриттів, розпочатих у 2023 році. За умовами субвенції такі проєкти мали б бути вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.
Загальна вартість затверджених МОН проєктів – 2,19 млрд гривень.
"Кошторис проєктів окремих регіонів менший, ніж сума, виділена урядом, тому найближчим часом громади зможуть подати свої проєкти в межах донабору на субвенцію та отримати погодження від ОВА і розгляд комісії", – додали у міністерстві.
Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабмін розподілив між регіонами 2,5 мільярда субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у школах.
Зокрема, кошти отримають такі області:
- Харківська – 500 млн грн;
- Дніпропетровська – 500 млн грн;
- Запорізька – 500 млн грн;
- Миколаївська – 200 млн грн;
- Херсонська – 200 млн грн;
- Одеська – 150 млн грн;
- Сумська – 150 млн грн;
- Чернігівська область – 150 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому вони накуй не потрібні
мова йде про підвали, які потрібно "підготувати"
в м. Ладижин, замість того щоб за 70 млн грн підготувати сховища в підвалах 70 багатоповерхівок 20000людей, за ці 70 лямів, ********* один підвал школи на 600 людей
тож Ви розумієте, для чого потрібен цей проект...
ще не все вкрали!!!!
грошей нема в міносвіти...з вчителів зняли по 10% з зарплати за престижність професії,не одноразово, а до кінця праці,при чому це багатьом перед пенсією!
Хрін ми ці укриття побачимо...