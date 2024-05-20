Євросоюз виділить Польщі 300 мільйонів євро на створення "залізного купола"

Європейський інвестиційний банк виділить Польщі 300 млн євро на супутниковий компонент для захисту неба.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за підсумками зустрічі з головою ЄІБ Надією Кальвіно, передає LIGA.net.

Туск оголосив про угоду щодо позики на польський супутниковий компонент у межах європейського "щита" протиракетної оборони (ПРО).

"Йдеться про 300 млн євро, значну суму, завдяки якій наш план побудови залізного купола над Польщею та Європою просунувся на крок вперед", – сказав Туск.

Повідомляється, що за кілька днів Туск разом із іншими європейськими прем'єрами планує представити проєкт будівництва "залізного купола" над Європою.

Що таке "залізний купол"

Залізний купол – це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль – єдина країна у світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення та знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.

У серпні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Європейську ініціативу "Небесний щит" (ESSI). Мета полягає в тому, щоб згуртувати європейські держави для координації закупівель систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб скоротити витрати для окремих країн та співпрацювати у галузі навчання, технічного обслуговування та логістики.

Очікується, що цей захисний щит над європейським повітряним простором набуде чинності не раніше 2025 року.

До ініціативи вже приєдналося понад 20 країн, більшість із них є членами НАТО. Швейцарія та Австрія – єдині нейтральні країни, які не входять до НАТО, але погодилися приєднатися до ESSI.