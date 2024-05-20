Нацполіція купила ще 150 нових автівок за 130 мільйонів

Національна поліція придбала 150 нових легкових автомобілів за 127,04 млн грн.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.

За умовами укладеного договору, переможець тендеру – ТОВ "Кий авто центр" – до 25 жовтня має передати замовнику легкові автомобілі спеціалізованого призначення типу універсал (кросовер) на базі Renault Duster по 846,9 тис. грн за одиницю.

З-поміж спецобладнання автомобілі мають бути обладнані світлодіодною панеллю синьо-червоного кольору з гучномовцем, радіостанцією, сейфом для зброї у багажному відділенні, антивандальними чохлами задніх сидінь та спеціальними написами на кузові.

Договором передбачена передоплата у розмірі 70% вартості.

Єдиним конкурентом переможця тендеру було ТОВ "Спец-Ком-Сервіс", але його пропозиція була на 7,5 тис. грн дорожчою.

Загалом було оголошено закупівлю нових автівок для поліцейських очікуваною вартістю 323,72 млн грн, яка складалася із двох лотів. Однак торги за більшим лотом на придбання 200 седанів очікуваною вартістю 196,68 млн грн відмінили через відсутність пропозицій.

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Як повідомлялося, у вересні минулого року Національна поліція уклала три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.

Зокрема, 136,33 млн грн витратили на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.

Ще 54,86 млн грн пішло на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.

Ще 24,6 млн грн витратили на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн.