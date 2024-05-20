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Новини
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Нацполіція купила ще 150 нових автівок за 130 мільйонів

авто

Національна поліція придбала 150 нових легкових автомобілів за 127,04 млн грн.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.

За умовами укладеного договору, переможець тендеру – ТОВ "Кий авто центр" – до 25 жовтня має передати замовнику легкові автомобілі спеціалізованого призначення типу універсал (кросовер) на базі Renault Duster по 846,9 тис. грн за одиницю.

З-поміж спецобладнання автомобілі мають бути обладнані світлодіодною панеллю синьо-червоного кольору з гучномовцем, радіостанцією, сейфом для зброї у багажному відділенні, антивандальними чохлами задніх сидінь та спеціальними написами на кузові.

Договором передбачена передоплата у розмірі 70% вартості.

Єдиним конкурентом переможця тендеру було ТОВ "Спец-Ком-Сервіс", але його пропозиція була на 7,5 тис. грн дорожчою.

Загалом було оголошено закупівлю нових автівок для поліцейських очікуваною вартістю 323,72 млн грн, яка складалася із двох лотів. Однак торги за більшим лотом на придбання 200 седанів очікуваною вартістю 196,68 млн грн відмінили через відсутність пропозицій.

Читайте також: Нацполіція оголосила закупівлю нових автозаків на 136 мільйонів

Як повідомлялося, у вересні минулого року Національна поліція уклала три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.

Зокрема, 136,33 млн грн витратили на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.

Ще 54,86 млн грн пішло на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.

Ще 24,6 млн грн витратили на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн.

Автор: 

авто (4123) Нацполіція (509) тендер (2157) Prozorro (1743) закупівлі (2605)


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Топ коментарі
+40
Жесть. А волонтерка Юсупова терміново збирає гроші на дрони військовим у Вовчанську ..
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20.05.2024 19:17
+30
все для людей.Нас ******* та перевозити будуть в комфортабельних воронках.Дякую за турботу.
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20.05.2024 19:13
+25
мАйже по 1млн. за авто для своЇх прикормлених-вгодованих поліцаїв у тилу..
зебіли, ви не зх..ли?
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20.05.2024 19:19
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Все для захисту держави. Ні.
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20.05.2024 19:12 Відповісти
Затра термін зелі закінчується, треба комусь за нього сраку рвати. Подачка.
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20.05.2024 20:21 Відповісти
відповідь чітка і зрозуміла
*******************.....
мусарам авто важливіші ніж ЗСУ.
бо всі ті що були, вони вже по декілька разів в хлам....
відповідальність за розбиту тачку несуть лиш "старі" мусара
а "нові" ні...
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20.05.2024 22:09 Відповісти
все для людей.Нас ******* та перевозити будуть в комфортабельних воронках.Дякую за турботу.
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20.05.2024 19:13 Відповісти
Буде на чому за майданівцями ганятися
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20.05.2024 19:14 Відповісти
О,підари жопаті тепер не ходитимуть пішки,а на машинах будуть додому на обід їздити...
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20.05.2024 19:16 Відповісти
Они дома не столуюца, в обед их жены в салонах, поэтому рестораны чаще и кафе, как правило за городом.
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20.05.2024 20:59 Відповісти
Жесть. А волонтерка Юсупова терміново збирає гроші на дрони військовим у Вовчанську ..
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20.05.2024 19:17 Відповісти
а куди ділися Приуси ?
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20.05.2024 19:17 Відповісти
Більшість розбили, бо водії з них м'яко кажучи, не дуже. Тому отримали ще кращі: Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser, Renault Duster і це ще далеко не весь перелік.
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20.05.2024 19:26 Відповісти
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20.05.2024 19:26 Відповісти
айн цвай полицай драй фир бригадир
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20.05.2024 21:38 Відповісти
Їх вже давно порозбивали поп'яні.
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20.05.2024 19:28 Відповісти
Там не через те, що по п'яні... Основна причина аварій у тому, що в МВС економили на обслуговуванні Пріусів. У Пріуса є специфічна фішка - якщо не обслуговувати його електроніку, в нього клинить кермо!
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20.05.2024 19:45 Відповісти
Там клинить "прокладка" між кермом та сидінням.
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20.05.2024 20:05 Відповісти
Як коли... Бо копа, який вказав на погане обслуговування цих Прімусів і цей їх дефект, звільнили ще при Авакові...
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20.05.2024 20:07 Відповісти
У нас завжди винен не той, хто винен, а той хто про це розповідає. Давно цьому вже не дивуюся.
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21.05.2024 08:28 Відповісти
мАйже по 1млн. за авто для своЇх прикормлених-вгодованих поліцаїв у тилу..
зебіли, ви не зх..ли?
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20.05.2024 19:19 Відповісти
Хочу вислухати думку зеленожопих підерасів, які мене величають ухилянтом, на цю потужну оборонну операцію?
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20.05.2024 19:27 Відповісти
В них відсутній той орган , що формує думки ...
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20.05.2024 19:36 Відповісти
між нами, ти такий і є
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20.05.2024 19:43 Відповісти
Гоша,ти поліціянт ...?!😁
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20.05.2024 19:48 Відповісти
Камінг-аут🤣
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20.05.2024 22:37 Відповісти
А волонтери на дрони для Вовчанська негайно збирають, бо немає.
Оттак битий не битого везе. То українська казка, то українська історія.
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20.05.2024 19:40 Відповісти
у них в Києві тачки вже крутіші ніж в середньому по місту. просто катаються нам них та ********* - усі ситі хряки 20-30 років, заброньовані лицемірні та наглі ухилянти!
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20.05.2024 19:42 Відповісти
А люди хлопцям на передок по пару соток збирають на б/у корчі... А тут нульові Мазди, Мітцубіші. Як в дурному сні.
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20.05.2024 19:43 Відповісти
Хто заважає державі купувати на фронт б/у машини в хорошому стані за пару тисяч доларів? Чому прості люди збирають? А ментам треба попроще джипи брати, типа Рено Дастер по 12-13 штук баксів а не по 30-35. Вони того не заслужили.
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20.05.2024 20:09 Відповісти
Мітсубіші Аутлендер - від одного мільйона гривень. Мазда CX5 - від одного мільйона двісті тисяч. На таких зараз менти шикують.
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20.05.2024 20:26 Відповісти
Аутлендери в них тільки гібриди,1 500 000 штука
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21.05.2024 06:17 Відповісти
Куди язика втягнув, сержант?
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20.05.2024 20:35 Відповісти
Користі від вас нема. Ви паразитуєте на простих людях.
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20.05.2024 20:47 Відповісти
Від тих, хто в першу чергу тікає з захоплених населених пунктів.
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20.05.2024 21:36 Відповісти
Куди язика втягнув, сержант?
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20.05.2024 21:46 Відповісти
Користь від цих..., що на Міцубісі, що на ішаках однакова...
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20.05.2024 20:26 Відповісти
А військовим на Фронт - зась.. ?!
Все для тилу,все для захисту "недоторканих" у владі...?!!
це треш...😡
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20.05.2024 19:47 Відповісти
Костоломам все щоб були вірними псами режиму та тим хто в окопах пліснявий хліб та тухлі консерви...
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20.05.2024 19:49 Відповісти
Який цинізм,а дрони і автомобілі для фронту хай вулентери купляють ,те саме з мобілізацією чомусь поліції вона не стосуєтся ,особливо пенсіонерів яким 45-60 років невже перетрудились.
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20.05.2024 20:09 Відповісти
Менти - то ж опора корумпованого режиму, тому все не на ВСУ, а на оту саму опору.
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20.05.2024 20:29 Відповісти
Але д та опора гімниста . Здрисне одна із перших
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20.05.2024 20:32 Відповісти
хермак со своими ментами совсем страх потерял, уже краев не видит, не помогут тебе менты, будешь на ростов вместе с ними драпать
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20.05.2024 20:47 Відповісти
Все для народу!
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20.05.2024 22:12 Відповісти
Хто донатить - той л*х, такі написи ше б добавить на борти.
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20.05.2024 22:25 Відповісти
Ахрінєть. Міністр внутрішних справ буде міняти авто як черевики.
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20.05.2024 22:13 Відповісти
Ці ухилянти у формі геть знахабніли,
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21.05.2024 09:56 Відповісти

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