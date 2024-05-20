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Євросоюз увів кримінальну відповідальність за порушення санкцій проти Росії

єс,санкції

У Європейському Союзі з 19 травня набули чинності нові правила гармонізації кримінальних злочинів і покарань за порушення санкцій.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

Що передбачається

Із новими правилами з'явиться можливість кримінального розслідування та переслідування таких порушень у всіх державах-членах ЄС.

Директива включає перелік кримінальних злочинів, пов'язаних із порушенням та обходом санкцій ЄС, серед яких:

  • нездатність заморозити активи,
  • порушення заборон на поїздки,
  • порушення ембарго на постачання зброї,
  • надання заборонених чи обмежених економічних та фінансових послуг,
  • переведення коштів, які мають бути заморожені та інше.

Нові правила також встановлюють загальні базові стандарти покарань як для фізичних, так і для юридичних осіб у всіх країнах-членах.

Правила, окрім іншого, закривають правові лазівки обходу санкцій ЄС.

Вони також включатимуть посилені правила заморожування та конфіскації доходів та активів, які підпадають під санкції ЄС.

Держави-члени Євросоюзу мають до 20 травня 2025 року імплементувати правила у своє національне законодавство.

Автор: 

росія (14183) санкції (4379) Євросоюз (5099)


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