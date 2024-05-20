Євросоюз увів кримінальну відповідальність за порушення санкцій проти Росії

У Європейському Союзі з 19 травня набули чинності нові правила гармонізації кримінальних злочинів і покарань за порушення санкцій.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

Що передбачається

Із новими правилами з'явиться можливість кримінального розслідування та переслідування таких порушень у всіх державах-членах ЄС.

Директива включає перелік кримінальних злочинів, пов'язаних із порушенням та обходом санкцій ЄС, серед яких:

нездатність заморозити активи,

порушення заборон на поїздки,

порушення ембарго на постачання зброї,

надання заборонених чи обмежених економічних та фінансових послуг,

переведення коштів, які мають бути заморожені та інше.

Нові правила також встановлюють загальні базові стандарти покарань як для фізичних, так і для юридичних осіб у всіх країнах-членах.

Правила, окрім іншого, закривають правові лазівки обходу санкцій ЄС.

Вони також включатимуть посилені правила заморожування та конфіскації доходів та активів, які підпадають під санкції ЄС.

Держави-члени Євросоюзу мають до 20 травня 2025 року імплементувати правила у своє національне законодавство.