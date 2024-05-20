Євросоюз увів кримінальну відповідальність за порушення санкцій проти Росії
У Європейському Союзі з 19 травня набули чинності нові правила гармонізації кримінальних злочинів і покарань за порушення санкцій.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.
Що передбачається
Із новими правилами з'явиться можливість кримінального розслідування та переслідування таких порушень у всіх державах-членах ЄС.
Директива включає перелік кримінальних злочинів, пов'язаних із порушенням та обходом санкцій ЄС, серед яких:
- нездатність заморозити активи,
- порушення заборон на поїздки,
- порушення ембарго на постачання зброї,
- надання заборонених чи обмежених економічних та фінансових послуг,
- переведення коштів, які мають бути заморожені та інше.
Нові правила також встановлюють загальні базові стандарти покарань як для фізичних, так і для юридичних осіб у всіх країнах-членах.
Правила, окрім іншого, закривають правові лазівки обходу санкцій ЄС.
Вони також включатимуть посилені правила заморожування та конфіскації доходів та активів, які підпадають під санкції ЄС.
Держави-члени Євросоюзу мають до 20 травня 2025 року імплементувати правила у своє національне законодавство.
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