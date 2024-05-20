Ключова тема засідання "Великої сімки": США закликають вирішити долю заморожених активів РФ

Використання російських державних активів на користь України стане ключовою темою обговорень на засіданні міністрів фінансів країни "Великої сімки" (G7), яке відбудеться цього тижня.

Про це у виступі у вівторок планує заявити міністерка фінансів США Дженет Єллен, згідно з оприлюдненими цитатами з її промови, передає Голос Америки.

Цього тижня Єллен перебуває в Європі для проведення зустрічей в рамках G7, а у вівторок вона виступить з промовою у Франкфуртському інституті фінансів та менеджменту. У своїй промові Єллен планує наголосити на важливості співпраці США та Європи, зокрема щодо допомоги Україні.

"Нам потрібно боротись з ухилянням від санкцій проти Росії, включаючи з використанням третіх сторін та товарів подвійного призначення, що походять зі США та Європи", – йдеться у тексті виступу.

"Також критично важливо забезпечити, щоб Україна мала необхідну підтримку для забезпечення війська, фінансування критично важливих послуг і, зрештою, відбудови в середній та довгостроковій перспективі. Тому я переконана, що життєво необхідно і нагально віднайти колективний шлях, щоб використати цінність російських державних знерухомлених активів в наших юрисдикціях на користь Україні. Це буде ключовою темою для обговорень на G7 цього тижня", – наголошується у заяві Єллен.

Минулої неділі в інтерв'ю The New York Times очільниця Мінфіну США назвала найбільш перспективною ідеєю можливість використати прибутки від заморожених російських активів у якості забезпечення за позикою Україні від країн G7. Єллен відзначила, що партнери зацікавлені в тому, щоб розглянути таку пропозицію.

"Це створить значну суму надану наперед, що допоможе забезпечити потреби, яких Україна матиме як у військовому плані, так і для відбудови", – додала вона.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, за даними видання The Guardian, міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять можливість використання 270 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання Україні кредиту на 30 млрд євро. Цю пропозицію підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина ставиться до неї скептично.

Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. Цього тижня ЄС планує затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.