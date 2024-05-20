На платформі Brave1 зареєстровано понад 1600 розробок і 1000 виробників, – Мінцифри

На платформі оборонних технологій Brave1 зареєстровано вже понад 1600 розробок та 1000 виробників. Кластер Brave1 був створений рік тому за ініціативи Міністерства цифрової трансформації разом із оборонними відомствами на РНБО.

Про це повідомили в Мінцифри, передає Укрінформ.

"Фактично ми є єдиною точкою входу для співпраці defense tech компаній, Сил безпеки та оборони, уряду, інвесторів, благодійних фондів – усіх тих, хто об'єднує зусилля задля перемоги за допомогою технологій", – повідомила керівниця кластера Brave1 Наталія Кушнерська.

Робота кластера охоплює 12 пріоритетних вертикалей технологічних розробок, визначених Генштабом. Серед них, зокрема, БпЛА, роботизовані системи, навігація, штучний інтелект, зв'язок та інше, чого потребують військові на передовій.

Результати Brave1

Наразі у Мінцифри звітують ро наступні результати: понад 1600 розробок, зареєстрованих на платформі Brave1; 60 кодифікованих розробок, які готові до закупівлі або вже закуповуються державою; майже 1000 залучених українських виробників.

У кластері зазначають, що все більше компаній реєструють себе та свої розробки на платформі Brave1.

"Наприклад, влітку минулого року на платформі було зареєстровано тільки близько 10 рішень у сфері РЕБ, сьогодні цей показник перевищує 100 розробок. Такі масштаби, як зазначають в Brave1, свідчать про появу нових ринків у сфері defense tech. Якщо у сфері БпЛА такий ринок вже існує, то зараз сформовано ринки РЕБ та наземних роботизованих комплексів, на яких працюють більш як 50 та понад 60 українських компаній відповідно", – сказала Кушнерська.

За її словами, виробники також можуть залучити грантове фінансування для R&D, розвитку тощо.

"Таких грантів із літа минулого року вже видали для 186 розробок на понад $3 млн. У кластері обіцяють, що цьогоріч сума і кількість грантів суттєво зросте. Сама ж сума грантів буде збільшена до 500 тис., 1 млн, 2 млн, 4 млн та 8 млн грн", – розповіла Кушнерська.

Плани на другий рік роботи кластера

За словами Кушнерської, серед пріоритетів на другий рік роботи кластера – наземні роботизовані комплекси, РЕБ, штучний інтелект в оборонних технологіях та БпЛА.

"Це не скасовує роботи на інших напрямках, проте саме ці напрямки наразі оцінюються військовими як найбільш перспективні та потрібні", – підкреслила вона.

Хто може податися на грант від Brave1

Податися на грант у 500 тис. грн можуть ті українські виробники, чия розробка пройшла оборонну експертизу та отримала загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів.

Для отримання 1 млн грн загальна оцінка повинна становити не менше 4 балів, а оцінка поточного рівня готовності розробки – не менше 5 балів.

Грант на 2 млн грн зможуть отримати ті виробники, загальна оцінка розробок яких та оцінка поточного рівня готовності становлять не менше 5 балів.

Заповнення та подання заявки відбувається на спеціальному вебпорталі USFplatform

Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток свого продукту.

Кожен розробник, який отримав грантову підтримку, зобов’язаний звітувати про її використання. У разі порушень Грантового договору грантові кошти підлягають поверненню.