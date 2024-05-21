В Україні падає попит на дизельні авто
У квітні український автопарк поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, що майже на 10% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Із них: 1,4 тис. нових авто та 4,8 тис. вживаних, ввезених з-за кордону. Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023 року.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12% менше, ніж торік.
До п’ятірки найпопулярніших моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster – 372 одиниці;
- BMW X3 – 128;
- Toyota Land Cruiser Prado – 125;
- Volkswagen Touareg – 111;
- BMW X4 – 71.
До топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:
- Renault Megane – 485 одиниць;
- Skoda Octavia – 343;
- Volkswagen Passat – 324;
- NissanISSAN Qashqai – 297;
- Volkswagen Golf – 169.
Як повідомлялося, у квітні українці придбали понад 4,2 тисячі електромобілів, що удвічі більше, ніж торік.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль