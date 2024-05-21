В Україні падає попит на дизельні авто

У квітні український автопарк поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, що майже на 10% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Із них: 1,4 тис. нових авто та 4,8 тис. вживаних, ввезених з-за кордону. Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12% менше, ніж торік.

До п’ятірки найпопулярніших моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster – 372 одиниці;

BMW X3 – 128;

Toyota Land Cruiser Prado – 125;

Volkswagen Touareg – 111;

BMW X4 – 71.

До топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:

Renault Megane – 485 одиниць;

Skoda Octavia – 343;

Volkswagen Passat – 324;

NissanISSAN Qashqai – 297;

Volkswagen Golf – 169.

Як повідомлялося, у квітні українці придбали понад 4,2 тисячі електромобілів, що удвічі більше, ніж торік.