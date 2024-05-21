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Суд повернув державі землю вартістю мільярд гривень на Хмельниччині

земля

У Хмельницькій області суд повернув у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 300 га та вартістю понад 1 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

"Одне із приватних підприємств Волочиська, яким володіє обвинувачений у злочинах проти нацбезпеки України, незаконно отримало землю у користування для ведення підсобного сільського господарства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою звернення до суду стало те, що органи місцевого самоврядування не ухвалювали рішення про передачу землі у постійне користування, а державні акти – не видавались. Тож, підприємство не могло набути цього права у встановленому законодавством порядку.

Зрештою прокуратура пред’явила до суду позови про зобов’язання повернути ділянки законному власникові – Волочиській міській раді. Позовні вимоги судом задоволено у повному обсязі.

Як повідомлялося, на Закарпатті суд повернув державі землі оборони біля кордону з Румунією на 800 мільйонів.

Автор: 

земля (862) Хмельниччина (141)


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