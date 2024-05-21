Великі мережі АЗС знижують ціни на автогаз

За тиждень з 13 по 21 травня роздрібні ціни на скраплений газ зменшилися на 8 копійок – до 26,76 грн/л. Із початку місяця динаміка становила 77 копійок.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше за тиждень – на 1 грн – здешевшав газ у харківській мережі U.GO, найменше – на 9 копійок – у "БРСМ-Нафта". В інших мережах середнього і нижнього цінового діапазону ціна на газ знизилася у межах 0,1-0,75 грн/л.

Зокрема в атаку пішла мережа "Авантаж". Скинувши за тиждень 70 копійок на літрі, оператор повернув собі статус утримувача найменших цін – 24,75 грн/л.

Різниця між вартістю ресурсу в мережах преміум- і дискаунт-сегмента за тиждень зросла на 40 копійок і на 20 травня становить 2,88 грн/л.

Як зазначають аналітики, ціни протягом тижня змінювалися нерівномірно. Так, у Полтавській, Волинській, Житомирській, Тернопільській і Чернігівській областях мережі не переглядали вартість ресурсу. Утім, найактивнішими виявилися Донецька, Рівненська і Херсонська області.

Як повідомлялося, наприкінці квітня ціни на бензин у преміальних мережах АЗС збільшилася до історичного максимуму, сягнувши позначки 60 гривень за літр.