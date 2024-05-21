Правоохоронці проводять обшуки у Державній судовій адміністрації

Співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в приміщення Державної судової служби.

Про це повідомляє пресслужба ДСАУ.

"У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України", – йдеться у повідомленні.

У Судовій службі заявляють "про нульову толерантність до корупції" та обіцяють сприяти роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, у липні минулого року правоохоронці викрили голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.