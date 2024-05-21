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Рада підтримала реформу автострахування. Що передбачає закон

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Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8300 "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Відповідний документ у другому читанні підтримали 294 нардепи.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Якщо коротко – законопроєкт робить автоцивілку дієвою", – зазначив він.

Що передбачає закон

Зокрема, проєкт закону пропонує:

  • поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
  • запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
  • запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
  • розширити застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Железняк додав, що народні депутати також домовились, що низка важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство в найближчий час від профільного комітету.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада схвалила за основу ще на початку 2023 року. 

Автор: 

авто (4123) ВР (2865) страхування (668)


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Топ коментарі
+13
поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Суки, а коли зарплати та пенсіїї підвищете до рівня країн ЄС, або хоча б до рівнів депутатів ВР, або суддів з прокурорами!🤬
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21.05.2024 14:01
+10
От сучища...поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу. Джерело: https://biz.censor.net/n3490557
А пенсію також підвищувати збираєтесь до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу? З тим як? Для пенсіонерів і інвалідів відмінили ВСІ пільги, які були навіть в страшні часи есесеру. Буквально ВСІ! Єдине, то хіба, стовп зі знаком "місце для паркування інваліда", під яким місця для велосипеду, або авто сторча можна поставити. І все! І що, тварюки, тепер? Інвалідам і пенсіонерам взагалі то авто забути? Бо ж яким хером той податок з такими цінами на пальне оплатити?
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21.05.2024 13:53
+10
Намітився стрімкий рух до ЄС! Правда, поки що в розрізі цін і тарифів
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21.05.2024 14:17
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підвищити розміри страхових сум
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21.05.2024 13:41 Відповісти
саме так!!!
суми повинні бути як в європі.
у чиновників зарплати які???
як в ЄС...
а що у нас, зарплати як в КНДР,
то куйня
по сумах штрафів ми в ЄС вже давно...
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21.05.2024 22:53 Відповісти
Короче, привет страховка $100-150/месяц.
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21.05.2024 13:44 Відповісти
Ну,так не буде,в Німеччині друг платить 50 ойро в місяць.Але і сума відшкодування там мільйони ойро
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21.05.2024 14:30 Відповісти
Депутати не на Ланосах же їздять. Більш правильний шлях - обкласти дорогі машини великим митом, щоб українці більш раціонально витрачали свої кошти.
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21.05.2024 13:50 Відповісти
Я на Ланосі їжджу вже 20 років. Дехто Сенси називають Ланосами і думають шо вони такі самі А це далеко не так...
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21.05.2024 14:12 Відповісти
за дорогу машину дорожчу страховку, а велике мито не врятує від марнотратства. у нас і так на рідкість забагато платежів щоб машину розмитнити, і податків заплатити.
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21.05.2024 18:41 Відповісти
Просто сцють в очі тварюки, і дивляться що буде. Не буде спротиву- введуть страховку на газові лічильники, а потім на пластикові вікна.
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22.05.2024 00:41 Відповісти
От сучища...поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу. Джерело: https://biz.censor.net/n3490557
А пенсію також підвищувати збираєтесь до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу? З тим як? Для пенсіонерів і інвалідів відмінили ВСІ пільги, які були навіть в страшні часи есесеру. Буквально ВСІ! Єдине, то хіба, стовп зі знаком "місце для паркування інваліда", під яким місця для велосипеду, або авто сторча можна поставити. І все! І що, тварюки, тепер? Інвалідам і пенсіонерам взагалі то авто забути? Бо ж яким хером той податок з такими цінами на пальне оплатити?
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21.05.2024 13:53 Відповісти
Ти до кого взагалі звертаєшся? Заплату тобі платить твій директор, до якого ти влаштувався на роботу , стоянки для інвалідів - твій мєр, розмір пенсії встановлює закон прийнятий депутатами, що ти вибрав.
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21.05.2024 20:03 Відповісти
поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Суки, а коли зарплати та пенсіїї підвищете до рівня країн ЄС, або хоча б до рівнів депутатів ВР, або суддів з прокурорами!🤬
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21.05.2024 14:01 Відповісти
Не хвилюйся, чиновники які з бюджету отримують зарплатню то вони себе не обижають. А ти це питання свойому роботодавцю задавай
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21.05.2024 14:14 Відповісти
а Рева , коли був ри владі, , на якому ні одні штани і сорочки не сходились на пузі, казав, що українські пенсіонери занадто багато їдять........ зараз коли його відірвали від влади ( корита), він став струнким мов та билинонька..... та і не тільки він..
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21.05.2024 15:17 Відповісти
Якщо тобі в машину в'їде хтось, застрахований на ******** мізер, то не будеш переживати, що зарплати не європейські. 4 тисячі доларів, це ніщо при нинішніх цінах на машини, запчастини і роботу. Цього недостатньо для покриття ремонту не якогось бентлі, а навіть для напіввтоталеного логана. Я добровільно доплатив невеликі гроші, щоб мій страховий ліміт збільшився в рази, бо це мені ж самому і цікаво, щоб у випадку помилки на дорозі не залишитись без штанів.

Інше питання, щоб на збільшення сумм в 2 рази не підвисили тариф вдесятеро.
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21.05.2024 17:25 Відповісти
Ключове у цьому що ці злодії в цій недореформі зроблять- так це зросте вартість цивілки...Все ця мерзота хоче до європейського рівня привести- з зарплат почніть покидьки...
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21.05.2024 14:05 Відповісти
Ключове слово останне-покидьки....все остальне то таке...
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21.05.2024 17:42 Відповісти
Намітився стрімкий рух до ЄС! Правда, поки що в розрізі цін і тарифів
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21.05.2024 14:17 Відповісти
Ще один гетманцев знайшов спосіб обдерти народ.
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21.05.2024 15:08 Відповісти
я не хочу никакие европротоколы заполнять, пусть полиция приезжает и заполняет, если буду заполнять я, то мне оплачивают эту процедура, но предупреждаю, я беру дорого )
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21.05.2024 15:17 Відповісти
Ну-ну. А як винуватцем будеш ти, чи обоюдне, то поліція приїде і штраф за ДТП випише)
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21.05.2024 15:51 Відповісти
він так далеко не думає, якщо взагалі думає
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21.05.2024 18:43 Відповісти
Напрям вірний, але диявол може ховатися в деталях. Залетів минулого року по Зеленій карті - жодних проблем не було. Внесли в протокол дані страхувальника, подзвонив в офіс щоб повідомити про ДТП - і все. А з внутрішньою страховкою Бог милував. До речі, в Німеччині, якщо ти винний, поліція обов'язково ще штраф тобі випише. Не подивиться, що ти і так вже покараний.
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21.05.2024 16:12 Відповісти
Закони вам холопи як в Європі а зарплати як в дупіі...ну шо..все правильно..країна мрій...а шо ви хотіли ...
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21.05.2024 17:40 Відповісти
Сказати,що я обурений,значить нічого не сказати Я ненавижу цих гнид депутатів Ляпати язиком,що ми наближаємся до Європи по страховці--не мати ні совісті ні розуму подівіться на заробітну плату,на пенсію,а тоді говоріть за підвищення страховки.чи комуналки. Я рівно 20 років плачу страховку і ні разу не мав аварійну ситуацію ( стукаю по дереву),то хто має дохід. Ще раз---гниди і сукі.Кого ми вибираємо ідля чого,щоб наживались пройдисвіти і шахраї,а з ними і депутати
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21.05.2024 18:15 Відповісти
Цікаве "покращення", а, точніше, чергова лабуда. Один власник авто раз на тиждень їде на умовну дачу, а інші авто таксі від різних uklon-ів намотує 24/7. То перший чогось повинен фінансувати ризики другого? Може, вартість страхування доречно було б співставити з потенційним, заявленим власником пробігом ? Наприклад, хтось планує проїхати за рік 1тис. км, хтось 5, хтось - 50... Повинні буть різні прайси. Вилазиш за 1-5-50...... тис. - доплати страховику. Ну, і як у всьому цивілізованому світі - відповідальність за втручання до показників одометра.
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21.05.2024 21:10 Відповісти
Кому війна,а кому мати рідна...Те,що страховики проштовхнули цей закон видно "неозброєним оком". Мені на згадку прийшли зміни до Лісового кодексу ,що пролобіювали лісники в червні 2022р. Мало хто примітив,але хмиз,лісоповал і сухостій тепер збирати заборонено,ще й до Кримінального кодексу правки внесли -штрафи драконівські.А пам"ятаєте,як сміялись з кацапорилих в 2019,коли їм дозволили "валежнік" збирати...
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21.05.2024 22:50 Відповісти
Дуже цікаво, але геть нічого не зрозуміло, поняв тільки те, що страховки стануть дорожче) дуже важливий закон під час війни, ТСК по дронам та укріпленням не на часі, автоцивілка на часі, ****** срані
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21.05.2024 22:55 Відповісти

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