Рада підтримала реформу автострахування. Що передбачає закон
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8300 "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Відповідний документ у другому читанні підтримали 294 нардепи.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Якщо коротко – законопроєкт робить автоцивілку дієвою", – зазначив він.
Що передбачає закон
Зокрема, проєкт закону пропонує:
- поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
- запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
- запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
- розширити застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.
Железняк додав, що народні депутати також домовились, що низка важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство в найближчий час від профільного комітету.
Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада схвалила за основу ще на початку 2023 року.
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суми повинні бути як в європі.
у чиновників зарплати які???
як в ЄС...
а що у нас, зарплати як в КНДР,
то куйня
по сумах штрафів ми в ЄС вже давно...
А пенсію також підвищувати збираєтесь до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу? З тим як? Для пенсіонерів і інвалідів відмінили ВСІ пільги, які були навіть в страшні часи есесеру. Буквально ВСІ! Єдине, то хіба, стовп зі знаком "місце для паркування інваліда", під яким місця для велосипеду, або авто сторча можна поставити. І все! І що, тварюки, тепер? Інвалідам і пенсіонерам взагалі то авто забути? Бо ж яким хером той податок з такими цінами на пальне оплатити?
Суки, а коли зарплати та пенсіїї підвищете до рівня країн ЄС, або хоча б до рівнів депутатів ВР, або суддів з прокурорами!🤬
Інше питання, щоб на збільшення сумм в 2 рази не підвисили тариф вдесятеро.