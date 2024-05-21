Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на дизпаливо

Преміальні мережі АЗС за тиждень з 13 по 20 травня знизили ціни на дизпаливо ще на 0,5-1 гривню за літр.

У підсумку середня роздрібна ціна на цей вид палива знизилася на 0,39 грн – до 52,94 гривні за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, ціни на дизельне пальне на АЗС мереж ОККО, WOG, Shell, Klo, "Укрнафта", UPG та низка інших знизились на 50 копійок за літр. Мережі BVS, "Автотранс", "Катрал", Ovis та ZOG знизили ціни на дизпаливо одразу на 1 гривню за літр.

Водночас ціни на бензин у більшості мереж АЗС за тиждень не змінилися. В середньому по Україні бензин марки А-95 у здорожчав на 0,03 грн – до 55,94 грн за літр.

Як повідомлялося, преміальні мережі АЗС за тиждень з 6 по 13 травня знизили ціни на дизпаливо на 1-2,5 гривні за літр. Водночас у низці мереж подорожчав бензин.