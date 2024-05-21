Заяву в міжнародний Реєстр завданих Росією збитків відтепер можна подати на порталі "Дія"
Відтепер на порталі "Дія" можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно. Раніше такий сервіс був доступний тільки у застосунку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі Дія...Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини", – йдеться у повідомленні.
Як через "Дію" подати заяву до Реєстру збитків
Якщо заявник використовує застосунок "Дія", то необхідно обрати меню "Сервіси", а потім – "Відшкодування збиткків".
У разі використання порталу, потрібно клікнути на "Каталог послуг" та обрати "Заява про відшкодування збитків".
Як наголосили у Мнцифри, наразі послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо й без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.
Як повідомялося, Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) почав приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. Пріоритетна категорія заявників, на яких сфокусують увагу насамперед – люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв.
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