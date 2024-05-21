З другої спроби: Конфісковані квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова продали

У системі "Прозорро. Продажі" відбулися перші успішні аукціони з продажу санкційного майна. Зокрема, були продані одеські квартири колаборанта Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

"Житло російського олігарха Шелкова та українського колаборанта Сальдо в Одесі продано у системі "Прозорро. Продажі"! Загальна сума – майже 7 млн грн", – зазначив він.

Зокрема, чотирикімнатна квартира Шелкова площею 175,5 кв. м пішла "з молотка" за 4 млн грн. За неї боролися двоє учасників.

За квартиру Сальдо змагалися дев’ятеро осіб. Переможна ставка становила 2,9 млн грн.

Як додав Коваль, ці кошти підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Загалом у Фонді держмайна в опрацюванні перебуває 753 одиниці санкційного майна. Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі та паркомісця.

Як повідомлялося, Фонд державного майна виставив на продаж ці квартири наприкінці березня. Вони розташовані у Приморському районі Одеси, неподалік від пляжу "Аркадія".

Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу цих конфіскованих квартир не відбулися через відсутність потенційних покупців.