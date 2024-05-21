Гривня рекордно впала до долара та євро: Нацбанк встановив офіційний курс на середу
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 22 травня, на рівні 39,8052 грн/$, порівняно із 39,6650 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум – попередній було зафіксовано 22 квітня на рівні 39,7879 грн/$.
Водночас курс гривні до євро впав ще на 18 копійок – до 43,2643 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 43,0802 грн за євро, свідчать дані НБУ.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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То ви оптиміст. Може. Ще й як може. )))
Можливо, Оманські заборонили, яйцесяйному СРАТЬєху…