Рада підвищила рентну плату для мобільних операторів. Найбільше заплатить Lifecell

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України".

Ухвалення відповідного законопроєкту №10423 у другому читанні підтримали 294 депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою, закон передбачає скасування всіх підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для стільникового зв’язку, запроваджених у 2014 році.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") уточнив, що ухвалений закон передбачає:

індексацію рентної плати на 17% (що не вплине істотно на послуги мобільних операторів);

застосування понижувальних коефіцієнтів до 1 вересня 2024 року;

відміну підвищувальних коефіцієнтів з моменту припинення чи скасування воєнного стану.

"Прийняття даного законопроєкту надасть можливість отримати понад 500 млн грн до бюджету; спростить адміністрування контролюючими органами цього податку; забезпечить однаковий підхід до всіх платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України", – написав Гетманцев у Telegram.

За оцінкою Телекомунікаційної палати України, лише скасування коефіцієнтів (без урахування індексації) підвищить річну ренту для lifecell на 132,5 млн грн, для "Київстару" – зменшить на 80,5 млн грн (але після війни), для Vodafone – збільшить на 0,9 млн грн, зазначає Liga.net.

Нагадаємо, підвищувальні та понижувальні коефіцієнти до окремих ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом запроваджено у 2014 році з метою стимулювання операторів телекомунікацій до обміну обмеженим радіочастотним ресурсом, який використовувався неефективно, фрагментовано, що не давало можливості для його упорядкування та створення суцільних смуг радіочастот для подальшого впровадження новітніх технологій.

За інформацією НКРЗІ, запровадження вказаних коефіцієнтів дало позитивний результат та дозволило видати нові ліцензії на зв'язок 4G. Водночас необхідність у подальшому застосуванні стимулюючих коефіцієнтів наразі відсутня, а подальше їх застосування матиме лише негативні наслідки, такі як застосування різних ставок до платників, що створить дискримінаційні умови оподаткування.