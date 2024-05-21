Міст на Троєщину: Генпідрядник завищив ціни на оренду техніки на 24 мільйони, йому оголосили про підозру

Директору генпідрядної організації, який на 24 млн грн завищив вартість оренди техніки для будівництва Подільського мосту в Києві, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

Про це йдеться в повідомленні Поліції Києва.

Деталі справи

Слідством встановлено, що з 2017 року на підставі договору, укладеного з КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", генпідрядник із залученням підрядних та субпідрядних організацій здійснює роботи із завершення будівництва Подільського мостового переходу, для його подальшого введення в експлуатацію.

Проте директор генпідрядної організації, перебуваючи у змові з керівництвом підконтрольних йому товариств, підписав акти виконаних будівельних робіт, у яких на понад 24 млн грн завищив вартість оренди окремої будівельної техніки.

Службовцю повідомлено про підозру за двома статтями ККУ – за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191. Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На рахунки генпідрядної організації накладено арешт.

У Поліції нагадали, що заступнику директору КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", який підписав надані йому недостовірні документи, було повідомлено про підозру раніше та наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Досудове розслідування щодо інших учасників злочинної схеми наразі триває.

Будівництво Подільського мосту

Подільський міст споруджується в Києві через річки Дніпро й Десенку та має з'єднати район Поділ із лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив.

Проєкт мосту був затверджений ще у квітні 1993 року, а 1 грудня 2003 року розпочато його будівництво, яке в подальшому неодноразово зупинялося через брак фінансування.

1 грудня 2023 року першу чергу мосту було відкрито для руху, зокрема для службового та громадського транспорту.

Планується, що кінця 2025 року Подільський міст мають довести до 88% готовності.