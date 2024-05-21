Скасування аукціонів із продажу брухту – це антидержавне рішення, – "Укрметалургпром"

Жодне українське металургійне підприємство з тих, які було визнано переможцями низки аукціонів із продажу металобрухту, не зверталося до АТ "Укрзалізниці" щодо їх скасування. Тому інформація, яку почали поширювати ЗМІ, – нібито переможці самі попросили "Укрзалізницю" відмінити аукціони – не відповідає дійсності.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи скасування "Укрзалізницею" всіх аукціонів з продажу брухту, передає Мінпром.

За словами Каленкова, ситуація протилежна: українські металурги дуже зацікавлені в металобрухті походженням з АТ "Укрзалізниця" та чекають на відновлення продажів сировини, які були зупинені восени минулого року.

Каленков пояснив: протягом двох років українські металургійні заводи чекали на рішення "Укрзалізниці" стосовно цих заморожених аукціонів. Підприємства внесли заставу у кілька мільйонів гривень, підписали усі договори і направили їх в "Укрзалізницю", вони були готові купити цю сировину.

Проте "Укрзалізниця" відмовилася відвантажувати брухт.

"Складається парадоксальна ситуація: потреба металургів у брухті зростає, "Укрзалізниця" може мати додатковий дохід, але приймає антидержавне рішення по скасуванню вже проведених аукціонів. Дії керівництва АТ "Укрзалізниця" зрозуміти важко. Кінцеві споживачі брухту – українські металурги, і вони готові купувати сировину, адже вона нам потрібна для збільшення обсягів виробництва продукції. Тому інформація, що нібито самі металургійні заводи звернулися до "Укрзалізниці" по скасування аукціонів, не відповідає дійсності", – підкреслив Каленков.

"Укрзалізниця" припинила реалізацію брухту ще у вересні 2023 року.

До цього, у 2022 році, компанія успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок. Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив "Укрзалізниця" продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.

На цьому ж тижні "Укрзалізниця" скасувала низку довоєнних аукціонів з продажу металобрухту, які відбулися на початку лютого 2022 року. Було відмінено 50 лотів із продажу сировини в обсязі 33,8 тис. тонн на загальну суму майже 300 млн грн.