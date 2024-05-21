АРМА продасть більше половини картин Медведчука. Вони не мають історичної та культурної цінності. ФОТО

Експерти Національного художнього музею України підтвердили, що 112 картин із 285 полотен, що належали Віктору Медведчуку, мають історичну та культурну цінність. Решта ж не має такої цінності й буде продана.

Про це йдеться в повідомленні Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).

Як зазначається, майже всі картини – твори відомих українських митців XX століття.

Під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу картин, які мають цінність, та передачі їх до Національного музею України на збереження.

Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації поповнять бюджет України.

Картини Медведчука

Як повідомлялося, 19 квітня АРМА запропонувало Міністерству культури та інформаційної політики провести експертизу заарештованих картин із колекції Віктора Медведчука, щоб виявити ті, які становлять культурну цінність, і зберегти їх у власності держави.

До того повідомлялося, що АРМА готує до реалізації 264 картини, які належали Віктору Медведчуку.

Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Значну частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи – Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса.





