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Новини
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АРМА продасть більше половини картин Медведчука. Вони не мають історичної та культурної цінності. ФОТО

картини Медведчука

Експерти Національного художнього музею України підтвердили, що 112 картин із 285 полотен, що належали Віктору Медведчуку, мають історичну та культурну цінність. Решта ж не має такої цінності й буде продана.

Про це йдеться в повідомленні Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).

Як зазначається, майже всі картини – твори відомих українських митців XX століття.

Під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу картин, які мають цінність, та передачі їх до Національного музею України на збереження.

Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації поповнять бюджет України.

Картини Медведчука

Як повідомлялося, 19 квітня АРМА запропонувало Міністерству культури та інформаційної політики провести експертизу заарештованих картин із колекції Віктора Медведчука, щоб виявити ті, які становлять культурну цінність, і зберегти їх у власності держави.

До того повідомлялося, що АРМА готує до реалізації 264 картини, які належали Віктору Медведчуку.

Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Значну частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи – Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса.

картини Медведчука
картини Медведчука
картини Медведчука

Автор: 

картина (24) Медведчук Віктор (358) продаж (2063) АРМА (424)


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Топ коментарі
+8
історичну і культурну цінність встановлював той нардеп, який 4 пляшки пива в маркеті вкрав ?
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21.05.2024 19:07
+5
Як зазначається, майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття.
=======

Тобто, половина картин відомих українських художників 20 століття не має історичної та культурної цінності? За ціною картинної рами продаватимете?
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21.05.2024 19:11
+4
"Чорний квадрат" Малевича теж комусь здається "шедевром" А от я більш "приземлений"! У 87-му році був у одному львівському музеї І побачив там картину - "Ісус і самаритянка" Картина проста : криниця під деревом і Йсус з жінкою Вразило те, що художник на простягнутій до жінки руці Ісуса зобразив тінь від листя, з гілки, яка нависала над криницею До цих пір забуть не можу! Картина - як "жива"!
Прямо як в притчі:
- Майстре! Я мучився кілька днів над картиною - не міг її довершить! А Ви лише кілька разів "зачепили" пензлем - і вона ожила! Як так?!!!
- Синку! Оце і є "майстерність"!
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21.05.2024 19:39
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а що до іншої половини? вона вже в маєтку елдака?
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21.05.2024 19:06 Відповісти
історичну і культурну цінність встановлював той нардеп, який 4 пляшки пива в маркеті вкрав ?
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21.05.2024 19:07 Відповісти
Вітя їх сам викупить і вони знову стануть цінними.
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21.05.2024 19:10 Відповісти
Як зазначається, майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття.
=======

Тобто, половина картин відомих українських художників 20 століття не має історичної та культурної цінності? За ціною картинної рами продаватимете?
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21.05.2024 19:11 Відповісти
Судя по фото, есть очень достойные работы
Я была знакома с архитектором ,который делал проекты домов Медведчуку
Он был молодым ,умным,красивым
Общался напрямую с Марченко
Буквально офигевал от ее жлобского вкуса
От ее бесконечных приставаний
А вот картины некоторые для домов выбирал сам
Так что не соглашусь с автором статьи
Это могут быть работы и известных и не очень известных
Украинских художников
И они представляют культурную ценность
И я уверена, знатоки купят эти работы
А возможно - и музеи
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21.05.2024 19:27 Відповісти
"Чорний квадрат" Малевича теж комусь здається "шедевром" А от я більш "приземлений"! У 87-му році був у одному львівському музеї І побачив там картину - "Ісус і самаритянка" Картина проста : криниця під деревом і Йсус з жінкою Вразило те, що художник на простягнутій до жінки руці Ісуса зобразив тінь від листя, з гілки, яка нависала над криницею До цих пір забуть не можу! Картина - як "жива"!
Прямо як в притчі:
- Майстре! Я мучився кілька днів над картиною - не міг її довершить! А Ви лише кілька разів "зачепили" пензлем - і вона ожила! Як так?!!!
- Синку! Оце і є "майстерність"!
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21.05.2024 19:39 Відповісти
Черный квадрат Малевича
Может показаться ерундой - подумаешь!
Но на самом деле - это в искусстве примерно как изобретение колеса
Это новая эра в искусстве
Но то ,что он вам не нравится - это нормально
В этом и есть прелесть искусства
Как и всей жизни
В его разнообразии
Нас же никто не заставляет любить Малевича
Мы вольны в своем выборе
Вот это самое главное
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21.05.2024 19:46 Відповісти
Може Ви і праві! Просто - "маючи вибір" - ми його часто не цінимо! У кацапів прислів"я є: "Что имеем - не храним... Потерявши - плачем..."
Ми ще не втратили право вибору! За нього і боремося!
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21.05.2024 20:46 Відповісти
Прочитала Ваш пост и вспомнила один из моих походов в музей
Залы со знаменитыми работами
Сплошные Мадонны с младенцами
Распятые боги
Женские и мужские портреты
Помню ,как я устала
И наконец зашла в зал импрессионистов
Я даже не могу описать Вам те ощущения ,которые я испытала
Это был такой непередаваемый восторг!
Я просто не хотела уходить из музея
Сидела на лавочке- абсолютно счастливая....
А ведь и великих импрессионистов в свое время гнобили
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21.05.2024 20:02 Відповісти
Мають, не мають, а свої пацани вже в черзі. Та і Фонд гарантування вкладів майно продавав...
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21.05.2024 19:28 Відповісти
Така "цінність" д"єрьмаку та татару не знадобилась?
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21.05.2024 21:09 Відповісти
А де "бєрьозовая росча", "альонка на бєрєгу", "сам в генеральской хформе" ?
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21.05.2024 21:27 Відповісти
то влаштуйте відкритий аукціон
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21.05.2024 22:45 Відповісти
Згадується історія картини Яблонської "Сільське весілля". Невідомий майстер забацав копію, Дімка Тютюнник (він же табачник) присвоївши собі титул головного оценщика України підтвердив "справжність", продали за грубі гроші. Навіть внесли в альбом картин Яблонської. Але її дочка додивилась і підняла хай, що це підробка. І дійсно, на підробці музикант взутий в черевики, а на більш ранній репродукції взутий в чоботи, що і характерно для села 30 років. Діма якось потушив конфлікт. А вже пізніше Вітя Ростовський замовив незалежну експертизу своєї художньої колекції і виявилось, що половина подарованих, куплених картин ,є підробками. І обман прикривали Тютюнник і Прутник. Говорять, він їх карав фізично.
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21.05.2024 22:50 Відповісти
-Не мае нічого цікавого...
-Це мені, це тобі
-стандартна практика кралврал95 Попандопул.
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22.05.2024 06:01 Відповісти
Розікрали картини з України, нишпорячи по запасникам музеїв України, самі ж, ригоАНАЛЬНІ злодії, на чолі з братами табачниками, клюєвими, деркачів, ЯкунОвощами, та купою московитів від мішєбратіяв, ще за часів кучмарика-гітариста … СБУ про це знало і допомагало… Марчук багато такої інформації передав Західним Партнерам…
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22.05.2024 09:28 Відповісти

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