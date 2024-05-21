АРМА продасть більше половини картин Медведчука. Вони не мають історичної та культурної цінності. ФОТО
Експерти Національного художнього музею України підтвердили, що 112 картин із 285 полотен, що належали Віктору Медведчуку, мають історичну та культурну цінність. Решта ж не має такої цінності й буде продана.
Про це йдеться в повідомленні Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).
Як зазначається, майже всі картини – твори відомих українських митців XX століття.
Під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу картин, які мають цінність, та передачі їх до Національного музею України на збереження.
Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації поповнять бюджет України.
Картини Медведчука
Як повідомлялося, 19 квітня АРМА запропонувало Міністерству культури та інформаційної політики провести експертизу заарештованих картин із колекції Віктора Медведчука, щоб виявити ті, які становлять культурну цінність, і зберегти їх у власності держави.
До того повідомлялося, що АРМА готує до реалізації 264 картини, які належали Віктору Медведчуку.
Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Значну частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи – Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса.
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Тобто, половина картин відомих українських художників 20 століття не має історичної та культурної цінності? За ціною картинної рами продаватимете?
Я была знакома с архитектором ,который делал проекты домов Медведчуку
Он был молодым ,умным,красивым
Общался напрямую с Марченко
Буквально офигевал от ее жлобского вкуса
От ее бесконечных приставаний
А вот картины некоторые для домов выбирал сам
Так что не соглашусь с автором статьи
Это могут быть работы и известных и не очень известных
Украинских художников
И они представляют культурную ценность
И я уверена, знатоки купят эти работы
А возможно - и музеи
Прямо як в притчі:
- Майстре! Я мучився кілька днів над картиною - не міг її довершить! А Ви лише кілька разів "зачепили" пензлем - і вона ожила! Як так?!!!
- Синку! Оце і є "майстерність"!
Может показаться ерундой - подумаешь!
Но на самом деле - это в искусстве примерно как изобретение колеса
Это новая эра в искусстве
Но то ,что он вам не нравится - это нормально
В этом и есть прелесть искусства
Как и всей жизни
В его разнообразии
Нас же никто не заставляет любить Малевича
Мы вольны в своем выборе
Вот это самое главное
Ми ще не втратили право вибору! За нього і боремося!
Залы со знаменитыми работами
Сплошные Мадонны с младенцами
Распятые боги
Женские и мужские портреты
Помню ,как я устала
И наконец зашла в зал импрессионистов
Я даже не могу описать Вам те ощущения ,которые я испытала
Это был такой непередаваемый восторг!
Я просто не хотела уходить из музея
Сидела на лавочке- абсолютно счастливая....
А ведь и великих импрессионистов в свое время гнобили
-Це мені, це тобі
-стандартна практика кралврал95 Попандопул.