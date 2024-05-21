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Назад в СРСР: У Росії показали нові авто під брендом "Волга". Всі моделі виявилися копіями китайських. ФОТОрепортаж

нові російські автомобілі під брендом

Російський Горьківський автозавод (ПАТ "ГАЗ") представив три нові моделі автомобілів під брендом "Волга".

Всі три нові російські автомобілі Volga виявилися моделями китайської компанії Changan, у яких трохи змінили передню частину і додали маркування заводу ГАЗ, повідомляє російське видання Autonews.

Автомобілі під російським брендом Volga вперше показали на виставці "Цифрова індустрія промислової Росії" у Нижньому Новгороді 21 травня. Тоді їх оглянув прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, який посидівши в салоні розкритикував недостатній рівень локалізації виробництва нової "Волги".

"У вас де зроблено кермо? Китайська? Хочеться, щоб кермо було російське. Це ж не так складно, як локалізувати коробку та решту елементів", – заявив він.

Загалом російський виробник показав автомобілі Volga K40, Volga K30 та Volga C40 (зліва направо).

нові російські автомобілі під брендом "Волга" виявилися копіями китайських

Седан Volga C40 виявився копією китайського автомобіля Changan Raeton Plus, з "російського" у ньому – лише інший бампер та решітка радіатора.

Changan Raeton Plus
Changan Raeton Plus

Кросовер Volga K30 є копією іншого автомобіля Changan, а точніше його суббренду Oshan. Модель Oshan X5 Plus була представлена у листопаді 2022 року. Від китайської моделі "російський" автомобіль також відрізняє тільки інший бампер та решітка радіатора.

Oshan X5 Plus
Oshan X5 Plus

Ще один кросовер Volga K40 – це скопійований китайський автомобіль Changan Uni-Z, представлений у 2021 році.

Changan Uni-Z
Changan Uni-Z

Як повідомлялося, про відновлення виробництва автомобілів під брендом "Волга" у червні 2023 року заявляв тодішній віцепрем'єр та голова Мінпромторгу Росії Денис Мантуров.

До березня 2022 року на майданчику автозаводу ГАЗ у співпраці з німецьким концерном Volkswagen збиралися моделі Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) і Volkswagen Taos. У травні минулого року ГАЗ та Volkswagen розірвали угоду, а у травні цього року німецький концерн завершив продаж свого бізнесу та остаточно пішов з Росії.

Наприкінці 2022 року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич". Російські ЗМІ з’ясували, що новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.

Нагадаємо, автобренд "Волга" створили у СРСР. Тоді автомобілі цієї марки були найдорожчими та найпрестижнішими з тих, які надходили у вільний продаж. Останньою випущеною "Волгою" став автомобіль Volga Siber, який був ліцензійною копією американського автомобіля Chrysler Sebring, але провалився на ринку.

Автор: 

авто (4123) Китай (2124) росія (14183)


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Топ коментарі
+12
Самое смешное что даже шильдики в Китае делают
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21.05.2024 19:45
+9
Смердячі московити, як завжди, можуть лиш ********
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21.05.2024 19:48
+6
Так це звичайні русняві "аноговнєти", такі ,наприклад, як дрон герань-2, а насправді ТеГерань-2 .
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21.05.2024 19:54
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Самое смешное что даже шильдики в Китае делают
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21.05.2024 19:45 Відповісти
Кітайське лайно це пік кацапського автопрому.

іх авто отстой. Тому їх не ма на ринку США. Не витримують ніякоі конкуренції.
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21.05.2024 21:44 Відповісти
їх там нема тому що вони краш-тести не витримують! Але в Естонії вже прожаються електромобілі з Китаю, які пройшли тести!
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22.05.2024 10:35 Відповісти
Це ге гірший варіант
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21.05.2024 20:08 Відповісти
Я розумію, що у воюючій Україні при іншому президенті ми всі б каталися на Лексусах чи там на Акурах. Аякже іначе.
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21.05.2024 20:23 Відповісти
при попередньому гідранті?
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21.05.2024 20:35 Відповісти
Виходячи з висновків більшості дописувачів, при любому призвіщі президента. Був би навіть Яник, то на Лексусах, був би Кучма то на Майбахах, був би Порошенко то в цих Лексусах, Майбахах ще й шоколадом би було все засипано. Ви ж пам'ятаєте, що з 1991 і до 2019 Україна процвітала, розбудовувала все скрізь, будувала безліч ракет та винищувачів, бронєпоїзда, ескадрені міноносці. Хватило б на переможну війну хоч з Китаєм. А ось з 19 року і до 22 ми все просрали. І хто ж в цьому винен? Запитайте у професійних читачів сайту.
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21.05.2024 20:45 Відповісти
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21.05.2024 22:42 Відповісти
у всьму винна Зелена шмаркля янелох-янетряпка, сотирижди ухилянт боневтік-кращевтік-кращебздох-херпіду віслюк оманський, він же пересидент, а також його посіпаки та 73% бидло
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22.05.2024 10:37 Відповісти
- це єдине, на чому ви здатні кататися, потвори русняві
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21.05.2024 22:47 Відповісти
VOLVA
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21.05.2024 19:47 Відповісти
це не є чимось диким для московита, він свого нічого не створив ,а що створив то все людоїдське в кращому випадку...
мене турбує чому у нас сплеск популярності китайського автопрому ? Де гідність у людей ? Ви ж тим самим допомагаєте московіі руками китаю ...
ну добре мавікі ок виходу немає , алеж можна відмовитись від китайського автопрому , є наші українські шкоди наприклад
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21.05.2024 19:47 Відповісти
Де це ти бачив сплеск?
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21.05.2024 19:54 Відповісти
Фольксвагени електричні з Китаю везуть масово - по кілька сотень на місяць...
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21.05.2024 20:02 Відповісти
так ось чому тарифи підвищують...
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21.05.2024 20:36 Відповісти
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21.05.2024 20:35 Відповісти
Ну в нас у Закарпатті Шкоди збирають, а не китайське фуфло...
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21.05.2024 20:13 Відповісти
28 фев (Рейтер) - Производство легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросло ... до 42.100 штук ..., сообщил в среду Росстат.
Приблизно 1 автомобіль в хвилину. Скільки на Закарпатті збирають за добу?
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21.05.2024 20:40 Відповісти
...собирают меньше, чем руснявых "братишек" разбирают на запчасти Ты для своего барана купила нарядный мусорный пакет, афца расеянская?
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21.05.2024 22:39 Відповісти
Ой, правда, (в)аня?
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21.05.2024 22:50 Відповісти
Смердячі московити, як завжди, можуть лиш ********
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21.05.2024 19:48 Відповісти
Яка "Волга"? "Хуанхе".
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21.05.2024 19:52 Відповісти
Так це звичайні русняві "аноговнєти", такі ,наприклад, як дрон герань-2, а насправді ТеГерань-2 .
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21.05.2024 19:54 Відповісти
...а насправді IAI Harpy з двигуном Limbach L550.

П%здінг, возведений у ранг державної політики. рузкій+кєтаєц=браття навєк.
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21.05.2024 20:01 Відповісти
Чому копії ?Китайські авто зібрані в рашці.
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21.05.2024 19:58 Відповісти
У нас, на відміну від москалів, збирають не китайський шлак, а Шкоди! Причому навіть зараз завод на Закарпатті працює!
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21.05.2024 20:04 Відповісти
Так ви живете в глибокому тилу і у вас до Чехії ближче ,ніж до Києва.
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21.05.2024 20:24 Відповісти
Я у Києві живу...
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21.05.2024 21:11 Відповісти
Я теж.
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22.05.2024 17:27 Відповісти
Адаптуються до нових китайських реалій?
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21.05.2024 20:17 Відповісти
Там від ''волги'' сама назва лишилася
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21.05.2024 20:24 Відповісти
В 2016 перед ****** намагалися відкрити дверцята "**************" УАЗ-Патріота.
Але змогли тільки відірвати ручку. Опіздєнєвшая рожа Гєрасімова доставляє. )))
В червоному колі - прифотошоплений ржущий Обама.

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21.05.2024 20:41 Відповісти
Це про *китайців*,а по *жигулях* не смішно,захід типу свої заводи позакривав,але повністю відновив поставку комлектуючих на лінійку авто в Тольятті.
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21.05.2024 20:53 Відповісти
Там самі кацапи є копією китайців - скрєпні хунвейбіни...
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21.05.2024 21:18 Відповісти
"Волга" бєз алєня - дєньгі на вєтєр.
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21.05.2024 21:52 Відповісти
До чого тут копії, це китайські авто до яких прикручені шильдіки «волга», шильдіки теж в Китаї зроблені.
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21.05.2024 22:09 Відповісти
ми то своє все просрали так шо поржем із москалів
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21.05.2024 22:21 Відповісти
"Таврія" зі своєю ціною мала стійкий попит, але Васадзе її вбив.
І потім тихо розчинився у просторі.
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22.05.2024 09:42 Відповісти
Ну то що, свино-пси... Вчіть китайську грамоту!
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21.05.2024 23:03 Відповісти
Як лайно не називай а воно лайном і залишиться.....
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22.05.2024 03:36 Відповісти
типу у нас ланоси чистокровні українські були
чия би корова мичала
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22.05.2024 14:41 Відповісти

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