Назад в СРСР: У Росії показали нові авто під брендом "Волга". Всі моделі виявилися копіями китайських. ФОТОрепортаж

Російський Горьківський автозавод (ПАТ "ГАЗ") представив три нові моделі автомобілів під брендом "Волга".

Всі три нові російські автомобілі Volga виявилися моделями китайської компанії Changan, у яких трохи змінили передню частину і додали маркування заводу ГАЗ, повідомляє російське видання Autonews.

Автомобілі під російським брендом Volga вперше показали на виставці "Цифрова індустрія промислової Росії" у Нижньому Новгороді 21 травня. Тоді їх оглянув прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, який посидівши в салоні розкритикував недостатній рівень локалізації виробництва нової "Волги".

"У вас де зроблено кермо? Китайська? Хочеться, щоб кермо було російське. Це ж не так складно, як локалізувати коробку та решту елементів", – заявив він.

Загалом російський виробник показав автомобілі Volga K40, Volga K30 та Volga C40 (зліва направо).

Седан Volga C40 виявився копією китайського автомобіля Changan Raeton Plus, з "російського" у ньому – лише інший бампер та решітка радіатора.

Changan Raeton Plus

Кросовер Volga K30 є копією іншого автомобіля Changan, а точніше його суббренду Oshan. Модель Oshan X5 Plus була представлена у листопаді 2022 року. Від китайської моделі "російський" автомобіль також відрізняє тільки інший бампер та решітка радіатора.

Oshan X5 Plus

Ще один кросовер Volga K40 – це скопійований китайський автомобіль Changan Uni-Z, представлений у 2021 році.

Changan Uni-Z

Як повідомлялося, про відновлення виробництва автомобілів під брендом "Волга" у червні 2023 року заявляв тодішній віцепрем'єр та голова Мінпромторгу Росії Денис Мантуров.

До березня 2022 року на майданчику автозаводу ГАЗ у співпраці з німецьким концерном Volkswagen збиралися моделі Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) і Volkswagen Taos. У травні минулого року ГАЗ та Volkswagen розірвали угоду, а у травні цього року німецький концерн завершив продаж свого бізнесу та остаточно пішов з Росії.

Наприкінці 2022 року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич". Російські ЗМІ з’ясували, що новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.

Нагадаємо, автобренд "Волга" створили у СРСР. Тоді автомобілі цієї марки були найдорожчими та найпрестижнішими з тих, які надходили у вільний продаж. Останньою випущеною "Волгою" став автомобіль Volga Siber, який був ліцензійною копією американського автомобіля Chrysler Sebring, але провалився на ринку.