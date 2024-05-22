Виробники мікросхем можуть дистанційно вивести з ладу верстати в разі вторгнення Китаю на Тайвань

Нідерландська компанія ASML Holding NV і тайванська Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. можуть вивести з ладу найсучасніші у світі верстати для виробництва мікросхем у разі вторгнення Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє Bloomberg, передає ЕП.

Як пише видання, чиновники уряду США в приватному порядку висловили занепокоєння своїм голландським і тайванським колегам стосовно того, що станеться, якщо китайська агресія переросте в напад на острів, відповідальний за виробництво переважної більшості передових напівпровідників у світі.

ASML запевнила чиновників у своїй здатності дистанційно вивести з ладу машини. Зазначається, що Нідерланди провели симуляції можливого вторгнення, щоб краще оцінити ризики.

Дистанційне відключення стосується лінійки екстремальних ультрафіолетових установок нідерландської компанії ASML, які компанія поставляє TSMC. Установки використовують високочастотні світлові хвилі для друку найменших транзисторів мікросхем, створюючи мікросхеми для штучного інтелекту, а також для більш чутливих військових застосувань.

Голова TSMC Марк Лю натякнув у вересневому інтерв'ю CNN, що будь-який загарбник Тайваню виявить, що верстати для виробництва мікросхем його компанії вийшли з ладу.

"Ніхто не може контролювати TSMC силою. Якщо відбудеться військове вторгнення, ви зробите завод TSMC непрацездатним", – сказав Лю.

Про компанії

ASML – нідерландська промислова компанія, котра спеціалізується на розробці та виробництві систем фотолітографії (метод отримання трафарету на тонкій плівці матеріалу, широко використовується в мікроелектроніці та в поліграфії, – ред.). На сьогодні це найбільший постачальник систем фотолітографії для переважно напівпровідникової промисловості.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) – найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія з виробництва напівпровідників, розташована в Сіньчжу (Тайвань). Основні потужності знаходяться в Китаї й були побудовані для співробітництва з Qualcomm (американська компанія, що розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку, – ред.).

Відносини Китаю і Тайваню

На початку цого року повідомлялося, що Китай запровадив санкційні обмеження проти п’яти великих американських оборонних компаній через постачання озброєння їхнього виробництва до Тайваню.

"Продаж Сполученими Штатами зброї китайському регіону Тайвань є грубим порушенням принципу "єдиного Китаю". Китай рішуче засуджує такі дії, виступає проти і зробив демарші американській стороні", – заявили тоді в МЗС Китаю.

Кілька великих тайванських виробників розглядають варіанти створення запасних штаб-квартир за кордоном, щоб гарантувати продовження роботи в разі нападу Китаю на Тайвань.

Загальний експорт Тайваню зріс найшвидшим темпом зростання за останні два роки – на 18,9%. Причиною цього стало те, що поставки комп'ютерного обладнання, що лежить в основі глобального буму штучного інтелекту, зросли більш ніж на 400%.