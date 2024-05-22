Зростання економіки України у квітні сповільнилось на тлі атак по енергетиці

Зростання внутрішнього валового продукту у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% (±1%). За чотири місяці зростання економіки оцінюють на рівні 4,4% (±1%).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, на зростання ВВП у квітні вплинули рекордні обсяги експорту товарів, збільшення попиту на будівельні послуги в умовах відновлення інфраструктури, поліпшення ділових настроїв та пожвавлення споживчої активності.

Також позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі.

"Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП", – пояснила Свириденко.

Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії.

Як повідомлялося, у березні Мінекономіки оцінило зростанн ВВП на рівні 4,6% (+/-1%).

Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 3% (раніше очікувалося 3,6%).