Зростання економіки України у квітні сповільнилось на тлі атак по енергетиці
Зростання внутрішнього валового продукту у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3% (±1%). За чотири місяці зростання економіки оцінюють на рівні 4,4% (±1%).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, на зростання ВВП у квітні вплинули рекордні обсяги експорту товарів, збільшення попиту на будівельні послуги в умовах відновлення інфраструктури, поліпшення ділових настроїв та пожвавлення споживчої активності.
Також позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі.
"Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП", – пояснила Свириденко.
Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії.
Як повідомлялося, у березні Мінекономіки оцінило зростанн ВВП на рівні 4,6% (+/-1%).
Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 3% (раніше очікувалося 3,6%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль