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Українці купили імпортних легкових автівок на $1 мільярд. З яких країн везуть найбільше?

авто

Упродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.

Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли понад 17 тис. авто. Також до трійки лідерів країн-експортерів увійшли США та Китай.

Загалом топ-10 країн постачальників легкових авто має такий вигляд:

  • Німеччина – 17074 авто;
  • США – 14517;
  • Китай – 9173;
  • Японія – 8930;
  • Корея – 4444;
  • Словаччина – 4214;
  • Франція – 4076;
  • Мексика – 3950;
  • Велика Британія – 3690;
  • Чехія – 3668.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж у 2022-му.

Автор: 

авто (4123) імпорт (2314)


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