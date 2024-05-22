Українці купили імпортних легкових автівок на $1 мільярд. З яких країн везуть найбільше?

Упродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.

Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли понад 17 тис. авто. Також до трійки лідерів країн-експортерів увійшли США та Китай.

Загалом топ-10 країн постачальників легкових авто має такий вигляд:

Німеччина – 17074 авто;

США – 14517;

Китай – 9173;

Японія – 8930;

Корея – 4444;

Словаччина – 4214;

Франція – 4076;

Мексика – 3950;

Велика Британія – 3690;

Чехія – 3668.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж у 2022-му.