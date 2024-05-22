Українці купили імпортних легкових автівок на $1 мільярд. З яких країн везуть найбільше?
Упродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.
Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли понад 17 тис. авто. Також до трійки лідерів країн-експортерів увійшли США та Китай.
Загалом топ-10 країн постачальників легкових авто має такий вигляд:
- Німеччина – 17074 авто;
- США – 14517;
- Китай – 9173;
- Японія – 8930;
- Корея – 4444;
- Словаччина – 4214;
- Франція – 4076;
- Мексика – 3950;
- Велика Британія – 3690;
- Чехія – 3668.
Як повідомлялося, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж у 2022-му.
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