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Новини
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За час повномасштабної війни українці придбали облігацій на трильйон гривень

гроші,1000

Із початку повномасштабної війни українці, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, завдяки залученим коштам держава змогла профінансувати понад 200 днів оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році.

"У цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", – зазначив він.

Загалом в обігу наразі перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн грн, із яких частка комерційних банків – 42,2%, Нацбанку – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

Хто купував ОВДП під час війни

Водночас, зауважують у Мінфіні, громадяни та представники бізнесу значно підвищили свою зацікавленість у купівлі ОВДП.

Зокрема, обсяг вкладень фізичних осіб з 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022 року – більш ніж у 2,4 раза. Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у сім разів з 2016 року та вдвічі з початку повномасштабного вторгнення.

За період з січня 2022 по березень 2024 року виплачено купонного доходу українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, а іноземним – 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.

Автор: 

Мінфін (2930) ОВДП (808)


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https://www.youtube.com/watch?v=yWVJ0nWLqMU класний ефір рекомендую... приємно слухати людей які розуміються на темі.
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22.05.2024 10:36 Відповісти
хитрожопий нарід імітує допомогу армії, очікуючи свої гроші назад з драконівськими відсотками.
донат - це зовсім інше, дітки!
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22.05.2024 10:40 Відповісти
Ти графік бачив? Щось зрозумів? Сумніваюсь
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22.05.2024 23:54 Відповісти
Это что получается,активы банков,куда вкладчики отнесли средства,это долговые расписки марченки,гетьмановича и шмыргаленка? пахнет дерьмецом.
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22.05.2024 10:56 Відповісти
це жах.....це сумашедша піраміда .....690 млрд нац банку це що? а це повна с....ка ....це депозитні сертифікати взяті під 25 процентів ....це гроші за які платяться сотні мільйонів процентів кожен День....а що буде робити марченко якщо завтра люди почнуть заберати депозити? а я скажу -усі ці гроші просто надрукують і курс за один долар стане 100 а може 150 а може 200.....тільки приниться війна і перестанут заливати україну кредитами ці овгдп превратяться в сніжний ком який зміте гривню...люди вклали гроші в держ бумаги .злодійський уряд їх частину розікрав а частину профукав а частину проїв- а на виході що ? грошей не має.борги є і відсотки є....
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22.05.2024 11:09 Відповісти
Олігархи за співучасті НБУ надалі заробляють на крові, але уже через свої пральні банки, офшорні фейкові утворення вимивають обігові кошти з держбюджету, які мали б йти на закупівлю зброї разом з 1.3% великокаліберних корупціонерів
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23.05.2024 00:02 Відповісти

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