Справу затриманого на хабарі нардепа Лабазюка передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного нардепа та його спільника, яких викрили на наданні хабаря віцепрем’єр-міністру з відновлення та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Правоохоронці не уточнюють імені пілозрюваних, але за даними Центру протидії корупції, йдеться про народного депутата Сергія Лабазюка (група "За майбутнє") та директора приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова.

Розслідування встановило, що нардеп у змові з директором акціонерного товариства, запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство.

Пропонована сума хабаря мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. У подальшому зловмисники надали частину цієї суми у розмірі $150 тис.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, народному депутату Сергію Лабазюку повідомили про підозру 21 листопада 2023 року. Його викрили на наданні хабаря міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Вищий антикорупційний суд 28 листопада заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн, того ж дня заставу внесли і він вийшов з-під варти.