Фрідман вимагає від Люксембургу майже $16 мільярдів через замороження активів

Російський підсанкційний олігарх та один із засновників "Альфа-Груп" Михайло Фрідман запропонував владі Люксембургу розпочати переговори про виплату йому $15,8 млрд як компенсацію за "експропрійовані" у країні активи.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Відомості".



За даними джерел видання, зазначена сума – це приблизна оцінка вартості активів, оскільки через санкції Фрідман не може скористатися послугами експертів-оцінювачів із ЄС, а його люксембурзьким компаніям заборонено ділитися з ним фінансовою інформацією.



Зазначається, що Фрідман володіє або прямим, або бенефіціарним пакетом акцій низки люксембурзьких компаній, включаючи CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investment Holdings, LetterOne Holdings та LetterOne Investment Holdings.

Через ці компанії він інвестував у різні юрисдикції та сектори, у тому числі в "Альфа-банк" та Amsterdam Trade Bank, а також у ретейлера X5 Group та ін.



Заморожування активів у межах санкцій ЄС Фрідман розцінює як незаконну експропріацію. На його думку, Люксембург порушив двосторонній інвестиційний договір 1989 про взаємний захист капіталовкладень. Згідно з цим документом, капіталовкладення інвесторів однієї сторони на території іншої не можуть бути експропрійовані, за винятком випадків, коли рішення ухвалене виходячи з суспільних інтересів і не є дискримінаційним. При цьому воно має супроводжуватись виплатою компенсації.



Як уточнюють джерела "Відомостей", Фрідман направив пропозицію владі Люксембургу в лютому, але відповіді поки що не отримав. У разі відмови від виплати компенсацій мільярдер має намір звернутися до комісії ООН з права міжнародної торгівлі або до Стокгольмського арбітражу.

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Як повідомлялося, співзасновники російської "Альфа-груп" Пьотр Авєн, Михайло Фрідман, Гєрман Хан і Олексій Кузьмічов потрапили під санкції ЄС і Великої Британії в березні 2022 року. У серпні 2023 року їх включив до свого санкційного списку Мінфін США.

Також у серпні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк".

У вересні СБУ повідомила про ще одну підозру Фрідману. За даним слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярди рублів. Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.