Швеція виділить $7 мільярдів на військову допомогу Україні протягом трьох років

Уряд Швеції погодив з проурядовою партією "Шведські демократи" програму додаткової трирічної військової підтримки України на загальну суму 75 млрд крон ($7,01 млрд).

Про це повідомили в уряді Швеції, передає Європейська правда.

Зазначається, що ці кошти рівномірно розділять упродовж 2024-2026 років – по 25 млрд крон.

Відтак загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 млрд шведських крон. Військова допомога Україні може може надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

Водночас в уряді зазначили, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років і навіть після 2026 року.

"Після вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Це означає, що переозброєння всередині країни має тривати одночасно з підтримкою України.

Тому сторони співпраці також погоджуються, що підтримка України здійснюється таким чином, щоб не підірвати розбудову оборонного потенціалу Швеції і не зашкодити іншим необхідним реформам", – наголосили у шведському уряді.

Як повідомлялося, уряд Швеції хоче розширити підтримку українських біженців. Зокрема, пропонує, щоб українці могли швидше зареєструватися та отримати номери соціального страхування в країні. Це має дати їм низку переваг.