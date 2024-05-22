Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС. Що це означає
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram.
"Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", – зазначив він.
Нагадаємо, що у першому читанні відповідний законопроєкт був ухвалений у лютому цього року. Тоді у Міністерстві цифрової трансформації пояснювали, що українці зможуть не платити додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою. Це правило стосуватиметься і європейців, які завітали до України.
Роумінг у Європі
Європейська Комічія 9 липня 2023 року погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.
Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.
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