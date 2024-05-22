БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 075 4

Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС. Що це означає

роумінг

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram.

"Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", – зазначив він.

Нагадаємо, що у першому читанні відповідний законопроєкт був ухвалений у лютому цього року. Тоді у Міністерстві цифрової трансформації пояснювали, що українці зможуть не платити додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою. Це правило стосуватиметься і європейців, які завітали до України. 

Роумінг у Європі

Європейська Комічія 9 липня 2023 року погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.

Автор: 

ВР (2865) мобільний зв’язок (786) роумінг (52)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бабу визвали до Джоб-Центру в Німеччині.

- Ось тут такі вимоги, прочитаєте вдома.
- Добре.
- Впишить сюди свій мобільний телефон.
- +38067 бла бла бла
- Це жарт? Я маю мати можливість з робочого місця з цього телефона вас набрати.
- В мене нема німецького номера.
- І як я тоді вас зателефоную?
- По Вайберу...
- Was?
показати весь коментар
22.05.2024 12:39 Відповісти
так, в Естонії такі ж заробітчани та біженці ...
показати весь коментар
22.05.2024 12:50 Відповісти
Європейська комічія?
показати весь коментар
22.05.2024 12:50 Відповісти
київстар кусає льокті
показати весь коментар
22.05.2024 13:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 