Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС. Що це означає

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram.

"Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", – зазначив він.

Нагадаємо, що у першому читанні відповідний законопроєкт був ухвалений у лютому цього року. Тоді у Міністерстві цифрової трансформації пояснювали, що українці зможуть не платити додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою. Це правило стосуватиметься і європейців, які завітали до України.

Роумінг у Європі

Європейська Комічія 9 липня 2023 року погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.