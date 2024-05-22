Штрафів за порушення комендантської години не буде: Рада остаточно провалила законопроєкт

Верховна Рада остаточно відхилила законопроєкт, який передбачав запровадження штрафів за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами – спеціального режиму роботи під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №10195 у повторному другому читанні підтримали лише 190 депутатів із 226 мінімально необхідних для ухвалення, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Депутати також відмовилися направити законопроєкт на доопрацювання, тож він вважається відхиленим повністю.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще 9 грудня 2023 року. У січні 2024 року депутати не змогли ухвалити його через нестачу голосів, але направили документ на повторне друге читання.

Він передбачав запровадження штрафів за порушення комендантської години у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у 1000-2000 НМДГ, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану пропонувалося штрафувати керівника суб'єкта господарювання/фізичну особу-підприємця на 3 000 - 6 000 неоподатковуваних мінімумів (51 тис.-102 тис. грн). За повторне – 10 000-20 000 неоподатковуваних мінімумів (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).

Законопроєкт був розроблений спільно із Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.